阿根廷总统表示欧美应对金融危机措施无效 2011年08月25日 克里斯蒂娜说，国际社会就国际货币基金组织的改革已讨论多时，但并没有实际行动。目前是应该将改革的建议付诸实施的时候了

人民币对美元汇率中间价25日小幅回落 2011年08月25日

葛洲坝一号船闸完成改造顺利复航 2011年08月25日 葛洲坝一号船闸中控系统改造停航施工是整个葛洲坝船闸集中控管系统改造工程的一部分

美国称朝鲜重启六方会谈提议值得欢迎但还不够 2011年08月25日 美国国务院发言人维多利亚·纽兰在例行记者会上说，朝鲜去年11月向外界展示的铀浓缩设施依然令美国非常担忧