- 2011年08月25日要遏制通胀背景下的产能过剩问题，根本之道还是要回归到市场主导的经济体制之中，使价格机制和竞争机制充分发挥资源配置和优胜劣汰的功能。这就要求尽量减少政府干预经济的范围
- 2011年08月25日据此推算，未来六年中国13家上市银行(不包括3家上市城商行)核心资本缺口合计将达到7885亿元，总资本缺口合计接近1.4万亿元
- 2011年08月25日克里斯蒂娜说，国际社会就国际货币基金组织的改革已讨论多时，但并没有实际行动。目前是应该将改革的建议付诸实施的时候了
- 2011年08月25日法国总统萨科齐于今天（25日）到访中国。有分析称，与中国领导人的会谈内容可能涉及金融交易税，这一有争议性的计划必须得到各国的广泛支持。
- 2011年08月25日
- 2011年08月25日戴蒙德建议，美国应该像中国那样兴修公路、铁路和桥梁，这样可以吸引失业劳动力和资本
- 2011年08月25日市委常委会议建议勃利县委免去勃利县安全生产监督管理局局长、党委副书记职务，免去勃利县安全生产监督和煤炭管理局一分局局长职务
- 2011年08月25日理由是人民币升值已经引发大规模热钱流入，迫使外汇占款大量增加，进而推动物价上涨
- 2011年08月25日基金普遍认为，下半年难现系统性行情，应关注结构性机会，注重个股精选
- 2011年08月25日当地时间8月24日，美国国会预算办公室(Congressional Budget Office)表示，美国2011财政年度或再现巨额预算赤字，并且美国经济或再面临至少数年的增长疲软局面，其中包括2013年的一些不利因素。本月早些时候国会达成了上调债务上限至2013年的协议
- 2011年08月25日全国公安机关将集中力量，彻底铲除境内涉枪涉爆违法网站，挂牌督办一批涉枪涉爆违法信息问题突出的互联网服务单位，严厉打击网上涉枪涉爆违法犯罪活动，净化网络环境
- 2011年08月25日今年前7个月，银行间债券市场累计发行债券4.4万亿元，同比减少26%
- 2011年08月25日金价周三跌破每盎司1800美元，逆转了此前接连创下纪录新高的局面
- 2011年08月25日据韩媒24日报道，在俄罗斯乌兰乌德举行的朝俄首脑会谈上，朝鲜表示准备无条件返回六方会谈，并将在谈判期间做好停止生产核材料以及停止核试验的准备。对此，美国政府24日表示，朝方的提议不足以（insufficient）重启六方会谈
- 2011年08月25日面对北京、上海等城市汽车租赁业务扩张难的问题，各大汽车租赁公司纷纷在二、三线城市铺设租车网点，争夺汽车租赁市场。
- 2011年08月25日四大行入选我国国内的系统重要性银行名单已是铁板钉钉，交行一旦入选可能承压较大，同时也不排除股份制银行中招行入选的可能性
- 2011年08月25日葛洲坝一号船闸中控系统改造停航施工是整个葛洲坝船闸集中控管系统改造工程的一部分
- 2011年08月25日美国国务院发言人维多利亚·纽兰在例行记者会上说，朝鲜去年11月向外界展示的铀浓缩设施依然令美国非常担忧
- 2011年08月25日据外媒24日报道，菲律宾总统阿基诺将于8月30日至9月3日对中国进行国事访问。两国领导人之间至少有五六份协议有待签署，其中包括一份“贸易和经济合作的五年发展计划”
- 2011年08月25日按照规划，南水北调中线工程共需河南省搬迁移民16.5万人，其中，农村移民16.2万人
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