研究显示机体缺乏一氧化氮影响学习和忘却 2011年08月25日 在学习记忆活动中，一氧化氮的作用却具有“两面派”特征——既促进学习，又推动忘却，正是这种特点使实验动物“该学的学得会，该忘的忘得了”

美国仍面临严峻的预算和经济挑战 2011年08月25日 国会预算局表示，尽管美国两党通过了减赤妥协方案，但联邦政府并不能扭转赤字继续攀升的局面，在未来10年内，美联邦政府的赤字仍将净增长约3.5万亿美元

中美警方联合摧毁全球最大中文淫秽色情网站联盟 2011年08月25日 该联盟含淫秽色情信息板块千余个，淫秽色情信息上亿帖，其中有18个网站涉及儿童色情信息

得州州长佩里领跑共和党总统竞选阵营 2011年08月25日 在共和党选民以及倾向共和党的独立派选民中，29%的人将佩里作为本党首选候选人，比罗姆尼高出12个百分点

4名意大利记者在利比亚遭绑架 2011年08月25日 据意大利媒体报道，4名被绑架记者中包括一名女性，其中两人来自意大利发行量最大的《晚邮报》，另两人分别来自《新闻报》和《前途报》

伊拉克自杀式汽车炸弹袭击致6名警察身亡 2011年08月25日 自杀式袭击者驾驶安装爆炸装置的车辆，冲击拉巴迪市区一处警察哨卡并引爆炸弹，导致警察与平民伤亡。袭击者本人也死于爆炸

法国9月1承办有关利比亚形势的国际会议 2011年08月25日 参加会议的人员将超过3月29日在伦敦成立的“利比亚联络小组”范围，如联合国秘书长潘基文、中国、巴西、印度、俄罗斯均在受邀之列

俄航天署说货运飞船发射失败不会对国际空间站造成影响 2011年08月25日 飞船碎片坠落在人烟稀少的山区。由于飞船的燃料在大气层中会燃烧殆尽，所以这次事故未必会给当地带来严重的生态问题