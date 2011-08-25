- 2011年08月25日
- 2011年08月25日在学习记忆活动中，一氧化氮的作用却具有“两面派”特征——既促进学习，又推动忘却，正是这种特点使实验动物“该学的学得会，该忘的忘得了”
- 2011年08月25日国会预算局表示，尽管美国两党通过了减赤妥协方案，但联邦政府并不能扭转赤字继续攀升的局面，在未来10年内，美联邦政府的赤字仍将净增长约3.5万亿美元
- 2011年08月25日千万富豪人数与2009年的87.5万人相比，增长9.7%，亿万富豪与2009年5.5万人相比增长9.1%。每1400人中有1人是千万富豪
- 2011年08月25日该联盟含淫秽色情信息板块千余个，淫秽色情信息上亿帖，其中有18个网站涉及儿童色情信息
- 2011年08月25日在共和党选民以及倾向共和党的独立派选民中，29%的人将佩里作为本党首选候选人，比罗姆尼高出12个百分点
- 2011年08月25日伊朗迈赫尔通讯社当天援引阿巴西·达瓦尼的话说，伊朗23日成功测试了布什尔核电站的涡轮机，目前正在着手推进该核电站正式启动的相关准备工作
- 2011年08月25日，“十二五”期间全国各城市地铁、轻轨规划线路建设里程将达到2600公里，建设投资规划额将达1.27万亿元。
- 2011年08月25日据意大利媒体报道，4名被绑架记者中包括一名女性，其中两人来自意大利发行量最大的《晚邮报》，另两人分别来自《新闻报》和《前途报》
- 2011年08月25日自杀式袭击者驾驶安装爆炸装置的车辆，冲击拉巴迪市区一处警察哨卡并引爆炸弹，导致警察与平民伤亡。袭击者本人也死于爆炸
- 2011年08月25日据外媒24日披露，朝鲜今年加强了与伊朗的合作，并向其提供了一套能够帮助伊朗制造核武器的计算机程序。这套名为“蒙特卡洛N-粒子扩展”（MCNPX2.6.0）的软件被广泛用于民用领域，但受到严格的出口控制，因为它也能被用来研发核武器
- 2011年08月25日震中位于距秘鲁首都利马500多公里的乌卡亚利省普卡尔帕市以北82公里处，震源深度约为145公里
- 2011年08月25日参加会议的人员将超过3月29日在伦敦成立的“利比亚联络小组”范围，如联合国秘书长潘基文、中国、巴西、印度、俄罗斯均在受邀之列
- 2011年08月25日飞船碎片坠落在人烟稀少的山区。由于飞船的燃料在大气层中会燃烧殆尽，所以这次事故未必会给当地带来严重的生态问题
- 2011年08月25日与去年的报告相比，2011年报告新增加了两个“特别主题”，即中国的海上战略和中国的对外军事交往
- 2011年08月25日沃尔玛入股1号店事宜已经完成交易，目前双方团队已经开展对接，今后双方会在供应链、物流和自有品牌商品等多方展开合作。据悉，未来1号店将计划达到30多个城市数百个站点。
- 2011年08月25日政治分析人士认为，制宪会议党派众多，进入选举程序后，尼泊尔要产生新总理将非常艰难
- 2011年08月25日朝阳区教委的一名工作人员说， “这两年要花大力气把不符合办学条件的学校都取缔了，这是早定好的事”
- 2011年08月25日经中国驻利比亚使馆和中方赴班加西临时工作组不懈努力，驻利使馆已成功将被困于的黎波里有关酒店的5名中国记者安全接出并妥善安置
- 2011年08月25日第三方网络流量统计和分析机构CNZZ数据中心日前也发布报告，称今年上半年团购网站数量及访客规模的增长速度都开始放缓，5月团购网站数量相比4月的增长速度已降至9.95%，
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