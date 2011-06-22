- 2011年06月22日此前，铁道部原副总工程师、高速办副主任周翊民曾在接受《21世纪经济报道》采访时指出，刘志军在任期间宣称高铁时速可达350公里，甚至380公里是不顾安全系数造假
- 2011年06月22日
- 2011年06月22日2010年，全国纪检监察机关共立案139621件，结案139482件，给予党纪政纪处分146517人，涉罪被移送司法机关5373人
- 2011年06月22日
- 2011年06月22日由于杨认罪，本来预期两天的庭审仅用一天就完成。至当天17时，此案庭审全部结束。据悉，此案将在审理完毕后另行择日宣判。
- 2011年06月22日
- 2011年06月22日杨光亮表示，虽然他犯罪了，但是他还是对得起茂名人民的，毕竟这么多年他的工作还是尽心尽力的，也为茂名的经济发展做出了贡献，付出了自己的心血。
- 2011年06月22日在紧缩的货币政策和严厉的房地产调控政策之下，信托已经成为为房地产企业融资的重要手段之一
- 2011年06月22日今日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.4683元。
- 2011年06月22日今年以来，已有多家国际投行和国际评价机构调低中国有关评级
- 2011年06月22日美国商务部于昨日发布公告，宣布将反倾销程序中劳动力成本计算方法调整为“单一替代国方法”。
- 2011年06月22日美国证券交易委员会正考虑出台更严厉的监管措施，以提高外国公司通过反向收购在美国上市的门槛
- 2011年06月22日警方认为，该4名律师在当地一宗命案中教唆、引诱当事人和证人作伪证，妨碍了司法机关正常办案，已涉嫌辩护人妨害作证罪，目前已分别被警方刑事拘留和监视居住
- 2011年06月22日财政部、国家税务总局日前联合下发通知，指出高新技术企业来源于境外的所得可以享受税收优惠，即按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
- 2011年06月22日摩根大通支付1.536亿美元，了结美国证券交易委员会对其提出的欺诈投资者的指控
- 2011年06月22日三家公司称：“我们的目标是在满足所有股东利益的前提下，稳步达成协议。我们不会就进一步细节发表评论，直到时机适宜时为止。”
- 2011年06月22日瑞士瑞信银行不是评级机构，其评级没有权威性
- 2011年06月22日农业部副部长高鸿宾近日表示，近年来我国农产品加工业获得长足发展，产值保持年均10%以上增速。
- 2011年06月22日
- 2011年06月22日近日，财政部公布了今年首批获公益性捐赠税前扣除资格的6家公益性社会团体名单。
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