新兴市场亟待突破新兴市场通胀困局 2011年06月22日

遭遇空头猎杀 中国概念股短期难脱困 2011年06月22日

韩国家庭负债偿还能力达历史次低水准 2011年06月22日

今日人民币汇率中间价 2011年06月22日 今日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.4683元。

美商务部调整反倾销程序中劳动力成本计算方法 2011年06月22日 美国商务部于昨日发布公告，宣布将反倾销程序中劳动力成本计算方法调整为“单一替代国方法”。

高新技术企业的境外所得亦可享受税收优惠 2011年06月22日 财政部、国家税务总局日前联合下发通知，指出高新技术企业来源于境外的所得可以享受税收优惠，即按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

短期利率飙升 相关理财产品机会显现 2011年06月22日