利比亚反对派一些士兵渗入卡扎菲老家苏尔特 2011年08月25日 利比亚反对派“全国过渡委员会”主席贾利勒24日在新闻发布会上说，对于反对派与卡扎菲家乡守军谈判，他不知情

印尼政府说新舟60空难系人为失误所致 2011年08月25日 印尼交通部长农贝里说：“飞机失事的原因不是设备故障，而是操作失误。最终调查报告快完成，将很快公布”

刑诉法修正案草案或将提请人大审议 2011年08月25日 此次提交全国人大常委会审议的刑事诉讼法修正案草案共99条，拟将刑事诉讼法从原来的225条增加到285条，修改补充的条文较多，修改的面较大

利比亚面临怎样的未来 2011年08月25日 尽管卡扎菲尚未被抓获，但利比亚反对派已在筹备建立新政权，一些国家和国际组织也即将召开会议，讨论“后卡扎菲时代”利比亚新政治版图

穆迪下调日本国债评级对市场冲击有限 2011年08月25日 鉴于市场对日本国债降级已有足够心理预期，且日本国债债权人集中在国内，短期内日本国债问题不会发展为欧元区那样的债务危机

二季度中国超美国成全球最大PC市场 2011年08月25日 《财经》综合报道 今年第二季度，中国大陆PC出货量达到1850万台，总价值为119亿美元；超过美国同期1770万台(总值为117亿美元)的出货量。中国在全球个人电脑市场所占份额升至22%，超过美国的21%。 这是中国大陆首次超越美国成为全球最大PC市场

RIM或将推出可运行安卓系统的黑莓手机 2011年08月25日 《财经》综合报道 Research In Motion Ltd. (RIMM, 简称RIM)将使得定于2012年推出的黑莓手机能够运行为谷歌公司安卓操作系统定制的应用软件。消息人士称，运行RIM即将推出的QNX软件的黑莓手机将与安卓系统兼容。

俄最大车企预计今年净利润同比增加七成 2011年08月25日 2010年伏尔加汽车集团净利润额为21亿卢布（按今年年初汇率计算约合7000万美元），而2009年则亏损385亿卢布（约合12.8亿美元）

浙江龙生和成都路桥IPO申请获准 2011年08月25日 浙江龙生拟发行1933.8万股，发行后总股本7733.8万股，募集资金2.48亿元投入汽车座椅功能件及关键零部件生产基地等2个项目；成都路桥拟发行4200万股，发行后总股本1.67亿股，募集资金3.08亿元投入购买施工设备等2个项目