- 2011年08月25日利比亚反对派“全国过渡委员会”主席贾利勒24日在新闻发布会上说，对于反对派与卡扎菲家乡守军谈判，他不知情
- 2011年08月25日对统一定价的药品品种国家将分批确定。对《国家基本药物目录》中的药品，将按照循序渐进、分期分批的原则逐步实行国家统一定价
- 2011年08月25日印尼交通部长农贝里说：“飞机失事的原因不是设备故障，而是操作失误。最终调查报告快完成，将很快公布”
- 2011年08月25日中国核工业集团公司、中国广东核电集团、中国核工业建设集团公司等国内核能开发建设重点企业近日齐聚新疆进行项目签约和考察，中核集团与当地签订了煤矿和风电项目，总额达150亿元。
- 2011年08月25日分众传媒所在市场仍处于不断变化的阶段，复星是协助分众发展的角色，适当降低股比，有助于公司平衡发展
- 2011年08月25日据专家初步判断，在升空325秒后，火箭第三级的动力设备发生故障导致了此次发射失败
- 2011年08月25日此信息是北京市住房公积金管理中心通过北京移动“网信业务”向用户进行发送的，是新增的一种查询公积金账户的途径
- 2011年08月25日此次提交全国人大常委会审议的刑事诉讼法修正案草案共99条，拟将刑事诉讼法从原来的225条增加到285条，修改补充的条文较多，修改的面较大
- 2011年08月25日
- 2011年08月25日尽管卡扎菲尚未被抓获，但利比亚反对派已在筹备建立新政权，一些国家和国际组织也即将召开会议，讨论“后卡扎菲时代”利比亚新政治版图
- 2011年08月25日鉴于市场对日本国债降级已有足够心理预期，且日本国债债权人集中在国内，短期内日本国债问题不会发展为欧元区那样的债务危机
- 2011年08月25日今年第二季度，中国大陆PC出货量达到1850万台，总价值为119亿美元；超过美国同期1770万台(总值为117亿美元)的出货量。中国在全球个人电脑市场所占份额升至22%，超过美国的21%。 这是中国大陆首次超越美国成为全球最大PC市场
- 2011年08月25日半年该行实现净利润701.33亿元，同比增长28.98%。实现基本每股收益0.24元，同比增加0.04元
- 2011年08月25日Research In Motion Ltd. (RIMM, 简称RIM)将使得定于2012年推出的黑莓手机能够运行为谷歌公司安卓操作系统定制的应用软件。消息人士称，运行RIM即将推出的QNX软件的黑莓手机将与安卓系统兼容。
- 2011年08月25日2010年伏尔加汽车集团净利润额为21亿卢布（按今年年初汇率计算约合7000万美元），而2009年则亏损385亿卢布（约合12.8亿美元）
- 2011年08月25日浙江龙生拟发行1933.8万股，发行后总股本7733.8万股，募集资金2.48亿元投入汽车座椅功能件及关键零部件生产基地等2个项目；成都路桥拟发行4200万股，发行后总股本1.67亿股，募集资金3.08亿元投入购买施工设备等2个项目
- 2011年08月25日人人公司同意将旗下的社交网络平台与上海美斯恩网络通讯技术有限公司(简称：MSN中国)整合。MSN中国是微软在中国的在线服务运营商。
- 2011年08月25日澳大利亚矿业巨头必和必拓(BHP Billiton)24日发布截至6月30日的2010至2011财年报告称，整个财年实现净利润236.5亿美元(约合1511亿元人民币)，较上一财年127.2亿美元增长85.93；其中，2011年上半年净利润131.24亿美元(约合838.6亿元）
- 2011年08月25日根据新制订的财政预算计划，法国政府将加大紧缩力度，争取在2012年将财政赤字占国内生产总值的比例从原定的4.6%降至4.5%
- 2011年08月25日日前召开的广东省推进低空空域开放试点工作协调小组第一次会议传出消息，广东省低空空域管理改革工作将步骤逐步推进，有望率先在珠海试点划设“报告空域”。
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