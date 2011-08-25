- 2011年08月25日目前南京市地税部门已从8月23日开始对婚前房屋产权证加名征收契税。具体缴纳办法按照房屋所有权添加人的实际占有比例，折合成合理市场价，按照赠予类别征收3%的契税
- 2011年08月25日距离中国人民银行规定的第三方支付牌照申领“大限”——9月1日仅余6天，上海仍无一家预付卡专营企业获得牌照，斯玛特、联华OK等众多预付卡能否继续使用引来多方关注。
- 2011年08月25日经季节性调整，美国今年第二季度的房价比第一季度微幅下跌0.6%，远小于上个季度2.5%的跌幅。与去年同期相比，美国房价在当季下跌5.9%
- 2011年08月25日由于酒店入住率和价格上涨，雅高集团今年1至6月营业额达29.7亿欧元（约合43亿美元），同比增长4.4%；经营利润率达30.2%，同比增长0.9个百分点
- 2011年08月25日
- 2011年08月25日区域法院在24日分别判处两人入狱2年和3年。此外，廉政公署已对行贿方提出起诉，目前行贿方在逃，区域法院已对其发出通缉令
- 2011年08月25日中国南车股份有限公司24日公告称，中国南车控股子公司——南车青岛四方机车车辆股份有限公司与铁道部各相关铁路局签订了总价值4.9亿元人民币的动车组配件销售合同
- 2011年08月25日这笔罚金是美国历史上针对违法网络广告开具的最大罚金之一。罚金总额与该公司收取的相关广告费及加拿大网络药店从美国消费者获得的收入总和相当。
- 2011年08月25日中海油称，为与股东分享公司发展成果，公司董事会已决定派发2011年中期股息每股0.25港元（含税）
- 2011年08月25日进入8月份以后，猪肉价格又重拾升势。猪肉后臀尖价格达到31.18 元/公斤，环比上涨0.3%，五花肉价格为30.22元/公斤，环比上涨0.4%。在8月上旬，猪肉后臀尖的价格环比持平，但五花肉价格环比上涨0.1%
- 2011年08月25日8月24日，京东商城发出公告，称与支付宝合作今日到期，将全面停用支付宝。但据京东商城内部人士透露，早在今年6月就已经完全停用支付宝，该公告只是“刚被发现”而已。
- 2011年08月25日南京银行贷款结构调整明显，小企业贷款和个人贷款比重提升
- 2011年08月25日上半年铁路建设速度放缓，对上市公司的影响开始显现
- 2011年08月25日城子河区政府将负责另行选择地址，建设1.87万平方米、312户经济适用住房，年内启动，保证经济适用住房建设任务的完成
- 2011年08月25日中国电力企业联合会（简称中电联）近日发布报告称，今年7月份，五大发电集团的风电业务亏损1.4亿元，为今年以来首次出现亏损，其利润环比6月降低8.2亿元。
- 2011年08月25日中国电力企业联合会（简称中电联）近日发布报告称，今年7月份，五大发电集团的风电业务亏损1.4亿元，为今年以来首次出现亏损，其利润环比6月降低8.2亿元。
- 2011年08月25日到2015年，要初步控制地下水污染源，初步遏制地下水水质恶化趋势，全面建立地下水环境监管体系；到2020年，对典型地下水污染源实现全面监控，重要地下水饮水水源水质安全得到基本保障
- 2011年08月25日《短期冲击消退 银行间市场利率全线回调》等12则
- 2011年08月25日截至6月底，国寿实现投资收益率4.5%，而去年同期则为5.06%。
- 2011年08月25日运价疲软和油价高企，使得中海集运上半年营业收入和净利润同比双降
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