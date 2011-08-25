美国今年二季度房价跌幅缩小 2011年08月25日 经季节性调整，美国今年第二季度的房价比第一季度微幅下跌0.6%，远小于上个季度2.5%的跌幅。与去年同期相比，美国房价在当季下跌5.9%

法国雅高集团上半年扭亏为盈 2011年08月25日 由于酒店入住率和价格上涨，雅高集团今年1至6月营业额达29.7亿欧元（约合43亿美元），同比增长4.4%；经营利润率达30.2%，同比增长0.9个百分点