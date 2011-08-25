- 2011年08月25日无论是美国还是日本，地产泡沫破灭之前都积压大量的未售住房，风险集中于开发商。而目前，中国的存量住房主要是购房者手中的已售住房，风险集中于购房者
- 2011年08月25日上半年净息差为2.11%，与1季度持平，仍处于较低水平；2季度拨备力度有所加大多
- 2011年08月25日光大证券受益投行、基金业务，太平洋证券则得益于投行和自营业务
- 2011年08月25日中报显示，二季度末该行资本充足率和核心资本充足率分别较一季度末有所上升
- 2011年08月25日未来十年内工资都将保持两位数增长，中国的“刘易斯拐点”将在2014年到来，这正是中国经济今后10年最大的拐点
- 2011年08月25日有数据显示，上周全国水泥价格环比前一周下跌0.7%，其中华东地区水泥价格领跌全国。目前在需求偏弱以及产能过剩的情况下，江浙一些水泥企业已计划停产“护价”。
- 2011年08月25日有数据显示，上周全国水泥价格环比前一周下跌0.7%，其中华东地区水泥价格领跌全国。目前在需求偏弱以及产能过剩的情况下，江浙一些水泥企业已计划停产“护价”。
- 2011年08月25日根据公司资源和能源战略发展规划和国际化矿业公司的发展目标，为开展国际贸易，中国铝业全资子公司中铝国贸香港有限公司也将向相关金融机构申请外币贷款
- 2011年08月25日陶冬预测，未来十年内工资都将保持两位数增长，中国的“刘易斯拐点”将在2014年到来，这正是中国经济今后10年最大的拐点。
- 2011年08月25日陶冬预测，未来十年内工资都将保持两位数增长，中国的“刘易斯拐点”将在2014年到来，这正是中国经济今后10年最大的拐点。
- 2011年08月25日要求每个一线党支部和党员都要紧扣 “三无”目标作出公开承诺，并通过举行公开承诺仪式和公示栏公示等方式，接受职工群众监督，促进 “三无”目标实现
- 2011年08月25日在美国股市连跌四周，金价距每盎司2000美元触手可及，美国经济低迷之际，市场静候伯南克周五的讲话，寄希望于新一轮救市政策的出台。
- 2011年08月25日国务院3个月前下发政策，要实现南方离子型稀土前三名企业产业集中度达80%的目标，但在各地更加严密地控制辖区内资源和产业的形势下，不管是央企南下兼并，还是各省跨区域重组，可能都将困难重重。
- 2011年08月25日中国成为世界上唯一老年人口超过1亿的国家。目前，这个世界上人口最多国家的老龄化正在加速。2014年中国老年人口将超过2亿，2025年达到3亿，2042年老年人口比例将超过30％。
- 2011年08月25日国家海洋局表示，蓬莱19－3溢油事故对中国渤海海域造成了严重污染，根据《中华人民共和国海洋环境保护法》等相关法律、法规，各有关方都有权利向责任方提出损害索赔，其中海洋生态损害索赔将由国家海洋行政主管部门代表国家进行索赔
- 2011年08月25日马朝旭说，钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土，中国对此拥有无可争辩的主权。中国渔政船赴有关海域系巡航护渔，维护正常渔业生产秩序。中方已向日方表明有关立场
- 2011年08月25日一线城市楼市滞销、库存大增，开发商全年业绩面临考验。业绩压力较大的开发商可能会趁机以价格优惠换取销量，开发商规模降价促销的情形一旦出现，一线城市房价将摇摇欲坠。
- 2011年08月25日鉴于8月初美国民主和共和两党通过削减赤字协议和政府其他减赤举措，未来10年内，联邦政府将以减少财政支出和债务利息的方式削减赤字共计约3．3万亿美元
- 2011年08月25日中共中央决定，张庆伟任河北省委委员、常委、副书记；陈全国同志不再担任河北省委副书记、常委、委员职务，另有任用
- 2011年08月25日美国能源情报署当天公布报告显示，美国上周商业原油库存意外大幅减少220万桶，与市场之前预期的增加80万桶相差很远。库存减少一度推动油价走高
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