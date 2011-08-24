法国政府下调今明两年经济增长预期 2011年08月25日 根据新制订的财政预算计划，法国政府将加大紧缩力度，进一步节省公共开支，同时加大一系列税收项目的征收力度，以增加政府收入，争取在2012年将财政赤字占国内生产总值的比例从原定的4．6％降至4．5％

利比亚反对派与政府军仍在的黎波里激战 2011年08月24日 目击者说，酒店周围枪声四起，反对派武装与支持卡扎菲的军队在交火中使用了轻武器和防空火炮。酒店目前已被政府军士兵控制，聚集在那里的30多名外国记者被军人持枪看守，出入受限。

穆迪下调日本国债评级对市场冲击有限 2011年08月24日 市场人士指出，鉴于市场对日本国债降级已有足够心理预期，且日本国债债权人集中在国内，短期内日本国债问题不会发展为欧元区那样的债务危机。而从长期看，解决日本国债问题的唯一途径是日本经济能持续增长。