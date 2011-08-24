- 2011年08月25日当天纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月合约收于每盎司1757．3美元，比前一交易日下跌104美元，跌幅达5．6％，为2008年3月以来的最大单日跌幅
- 2011年08月25日美国商务部当日发布报告显示，美国耐用品订单7月份增长2015亿美元，环比上升4％，高于此前2．5％的市场预期，一定程度上舒缓了投资者此前对美国经济可能出现衰退的担忧
- 2011年08月25日根据新制订的财政预算计划，法国政府将加大紧缩力度，进一步节省公共开支，同时加大一系列税收项目的征收力度，以增加政府收入，争取在2012年将财政赤字占国内生产总值的比例从原定的4．6％降至4．5％
- 2011年08月25日针对吉祥航空一架客机拒绝让油量即将耗尽的卡塔尔航空客机先降落在虹桥机场一事，民航华东地区管理局（简称“华东局”）24日表示，已经对此事件展开调查。
- 2011年08月25日
- 2011年08月25日前苹果COO蒂姆·库克(Tim Cook)被乔布斯推荐接任苹果CEO一职，目前已获苹果董事会通过。而乔布斯被选为董事会主席。
- 2011年08月24日目击者说，酒店周围枪声四起，反对派武装与支持卡扎菲的军队在交火中使用了轻武器和防空火炮。酒店目前已被政府军士兵控制，聚集在那里的30多名外国记者被军人持枪看守，出入受限。
- 2011年08月24日市场人士指出，鉴于市场对日本国债降级已有足够心理预期，且日本国债债权人集中在国内，短期内日本国债问题不会发展为欧元区那样的债务危机。而从长期看，解决日本国债问题的唯一途径是日本经济能持续增长。
- 2011年08月24日辛哈表示，货币政策的传导会有时滞，但可以确定的是，利率上调已经开始对消费者需求产生影响。辛哈还表示，印度银行业接受巴塞尔协议Ⅲ监管标准不会有很大问题，但政府需要向国有银行注资，以确保银行有足够资本。
- 2011年08月24日温家宝主持召开国务院常务会议，讨论通过《全国地下水污染防治规划(2011－2020年)》
- 2011年08月24日李宁上半年净利2.94亿元，比上年同期减少49.5%
- 2011年08月24日截至2010年12月份末，银行业金融机构本外币资产总额为95.3万亿元，比上年同期增长19.9%；负债总额89.5万亿元，比上年同期增长19.2%
- 2011年08月24日研究人员认为这项发现有助于更好的理解中国的互联网控制
- 2011年08月24日李宁公司称，该公司于7月22日将抽样产品送至国际权威的检测机构SGS和CTI进行NPE含量检测，检查结果均符合欧盟REACH标准
- 2011年08月24日江苏省南京地方税务局财产和行为税管理处处长郭智华表示，南京市没有政策制定权，只能执行税收政策规定。
- 2011年08月24日近日中共中央批准：石泰峰同志任中共江苏省委副书记；朱善璐同志不再担任中共江苏省委副书记、常委、委员职务
- 2011年08月24日8月13日，因浦东机场天气原因，卡塔尔航空公司多哈至浦东QR888航班在等待降落过程中，该航班机组报告油量不足，申请备降虹桥机场。当班管制员获悉后立即启动优先落地程序，要求吉祥航空公司HO1112航班避让，但该航班机组未能立即执行
- 2011年08月24日全国人大常委会副委员长兼秘书长李建国李建国代表全国人大常委会执法检查组作老年人权益保障法执法检查报告时指出，我国围绕老年人基本生活保障的保险、救助、奖励扶助制度基本确立
- 2011年08月24日杰哈尼是在接受路透社采访时说：“石油领域的合同绝对神圣不可侵犯。所有合法的合同都将得到遵守，无论这些合同是石油、天然气方面的，还是承包方面的……”
- 2011年08月24日截至24日上午12时，当地医院已接诊40名疑似食物中毒患者，其中3人死亡，7人危重。当地宣传部门确认了这一消息。
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