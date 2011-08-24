- 2011年08月24日事发地点在大唐镇农业银行，犯罪嫌疑人抢了受害人蒋某刚取出来的三千多块钱，并对蒋某开枪射击。因受伤过重，蒋某送医院后抢救无效死亡。
- 2011年08月24日武尔夫当天在德国林道举行的第四届诺贝尔经济学奖得主大会上说，欧洲央行在二级市场大规模购买单个国家政府债券的“合法性”值得商榷，因为欧盟法律明文规定，为保持欧洲央行的独立性，该行不得直接成为债券持有者。
- 2011年08月24日专家称，“尽管小伊伊暂时无需截肢，但根据我们的判断，完全恢复的可能微乎其微。”
- 2011年08月24日央行数据显示，前7个月，银行间债券市场累计发行债券4.4万亿元，同比减少26%。7月份，银行间债券市场发行债券5924.8亿元，较上月下降0.8%。
- 2011年08月24日中国银行对铁道部相关贷款的定价水平有所提升，目前执行央行规定的同档期的基准利率水平。
- 2011年08月24日7月份，同业拆借加权平均利率为4.44%，较上月下降12个基点；7月29日，7天拆借加权平均利率为5.12%。较上月末下降152个基点
- 2011年08月24日国家海洋局近日监测显示，日本以东西太平洋海域生物放射性物质超标 国家海洋局建议加强海产品检测。
- 2011年08月24日
- 2011年08月24日虽然中国联通移动业务收入增加强劲，但3G手机补贴成本大幅攀升，拖累中国联通业绩。3G终端销售亏损为30.57亿元人民币，比上年同期增加25.66亿元
- 2011年08月24日根据中行的数据，该行省市级以上平台贷款的占比为90%以上，其中，省级平台贷款占比为66.0%，高于全国省级贷款30.0%的占比。
- 2011年08月24日上半年中行实现营业收入1659.74亿元，同比增24.9%；税后利润701.33亿元，同比增长28.98%。其中净利息收入为1102.15亿元，非利息收入557.59亿元。
- 2011年08月24日我国是世界上城乡收入差距最大的国家之一，其比例是3.23：1，西部的一些省份这一比例更高，达4:1以上。
- 2011年08月24日韩国外交部发言人发表声明说，利比亚“国家过渡委员会”为代表利比亚国民的合法政府，韩国对反对派武装势力表示支持。
- 2011年08月24日8月24日，泰国央行上调基准利率25个基点至3.5%。
- 2011年08月24日中海油上半年净利润同比劲增51.4%，达393.4亿元，这主要得益于得益于油气产量的稳定增长和实现价格上升
- 2011年08月24日担任利比亚反对派全国过渡委员会主席的贾利勒说：“在8个月内，我们将举行议会与总统大选。我们需要一个民主政府与一部公正的宪法。”
- 2011年08月24日合肥将投资9850万元建设和改造农村电网。
- 2011年08月24日战后如何在“回报”西方和维护本国主权及利益之间找到一种平衡，是反对派的一个难题。一些分析人士认为，利比亚反对派不可能独享胜利的“蛋糕”，但过多地牺牲本国利益会引起利比亚民众的反感。
- 2011年08月24日7年期国债市场需求尚可，中标利率完全符合预期
- 2011年08月24日对于电力公司而言，相比于火电资产，在清洁发展机制项目收入保障下，风电资产盈利能力明显更强
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富