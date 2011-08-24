利比亚反对派面临严峻课题 2011年08月24日 战后如何在“回报”西方和维护本国主权及利益之间找到一种平衡，是反对派的一个难题。一些分析人士认为，利比亚反对派不可能独享胜利的“蛋糕”，但过多地牺牲本国利益会引起利比亚民众的反感。