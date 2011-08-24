- 2011年08月24日据华尔街日报消息，必和必拓24日公布，本财年净利润增加86%，并预计短期和中期大宗商品需求强劲，但对通常滞后于大宗商品价格周期的成本增加保持警惕
- 2011年08月24日目前，澳大利亚的制造业、传媒和零售业纷纷裁员。澳航宣布了一项发展计划，将实施内部重组，预计将有1000人失业。钢铁企业也在大幅度裁员，就连第10号电视台也将解雇170名员工。
- 2011年08月24日短期行情难以挽救BDI走出弱势格局
- 2011年08月24日英国《金融时报》发表文章称，在需求的增长带动下，中国水果贸易正在直接走向逆差。
- 2011年08月24日叙利亚电视台“阿拉伊”当天播出了一段卡扎菲的讲话录音。卡扎菲在讲话中说：“我从的黎波里街上走过，不过没人看到我。我看到青年们正准备保卫他们的城市，我要向他们表示敬意。”不过他并未透露走上街头的具体时间。
- 2011年08月24日法兴银行与罗斯柴尔德家族签订的协议内容包括：法兴银行出售价值1.7亿欧元的股票给罗斯柴尔德银行，并可以将这些股票在市场出卖，以稳定股价。
- 2011年08月24日据华尔街日报消息，知情人士透露，美国第三大运营商Sprint Nextel Corp。将于10月中旬开始销售iPhone 5手机，由此将填补Sprint产品线上的一大空白，并将拓宽苹果公司畅销手机iPhone的销售渠道
- 2011年08月24日冠农股份依靠投资收益实现净利润成倍增长，主营业务未见理想业绩，公司持续经营能力表现乏力
- 2011年08月24日史玉柱在其腾讯微博上说：“拜托中国人寿，别虎视眈眈想控股民生银行。”
- 2011年08月24日国泰君安在最新发布的白糖行业研究报告中指出，随着白糖产量进入了恢复性的增产周期，2011/12榨季白糖将供过于求，但库存量少使得供需仍然趋紧，国际糖价仍将继续维持高位。
- 2011年08月24日8月23日，世界五大船级社之一的美国船级社一位高管在参加中国海洋油气钻采与工程装备高峰论坛会后接受记者采访时表示，受上半年韩国、新加坡所接海工订单溢出效应影响，预计3季度末和4季度国内企业所接海工订单会明显增加。
- 2011年08月24日周三沪深两市股指维持冲高回落格局。早盘受创业板大涨影响，两市股指高开高走，沪指一度逼近10日线，但股指随后回落，并回补早盘跳空缺口，地产、银行等权重股走弱，两市板块纷纷回落，股指即走低考验5日线支撑
- 2011年08月24日黑龙江日盛房地产开发公司在项目竣工验收前擅自将配建的1.87万平方米、312户经济适用住房作为商品房出售，致使城子河区住房保障办公室配建的经济适用住房房源流失，交款购买商品住房的群众无法入住
- 2011年08月24日日前有媒体报道，受利比亚政局动荡的影响，中石油长城钻探工程分公司在利比亚等中东、北非地区的6个海外项目合同终止，影响公司全年营业收入约12亿元。对此，中石油相关人士表示，这对公司业绩没有影响。
- 2011年08月24日香港交易所数据显示，周三开盘前，中国平安H股以64.85港元的价格在两笔大额交易中成交1.2亿股，拖累该股于周三前市下跌3.5%。中国平安H股周二收盘报64.85港元。
- 2011年08月24日上市公司作为理性经济人，宁可把现金投入委托贷款业务也不愿意投资实体领域，其来有自
- 2011年08月24日商务部新闻发言人提到，《商务部关于跨境人民币直接投资有关问题的通知》不仅是面向香港，澳门、台湾等其他的地方都是适用的，也适用于外国投资者。
- 2011年08月24日对于目前市场走势，信诚中证500指数分级基金经理吴雅楠认为，近日A股市场受外围股市的拖累，大幅下跌至2500点，估值底部已出现，反弹或一触即发
- 2011年08月24日商务部新任新闻发言人沈丹阳在例行发布会上称，跨境人民币直接投资有还需一个征求意见期，争取在9月份实施。
- 2011年08月24日位于佛山市的南海东方塑料制品有限公司日前爆出其老板孔泳其“跑路”的消息,尽管现在对孔泳其突然“人间蒸发”的原因尚无法确定，但有传闻称其向银行借贷达1.4亿元，而该公司对这些贷款的去向却一概不知。
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