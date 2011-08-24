- 2011年08月24日要正确把握死刑政策标准。强调对罪行极其严重，不杀不足以平民愤的犯罪分子，要坚决依法判死刑
- 2011年08月24日人人网与MSN中国的合作将实现账号互通和双方网站功能的高度集成。
- 2011年08月24日商务部表示，出口型企业并未出现倒闭潮，东莞模式正逐渐转型
- 2011年08月24日从2005年到目前，中国贸易顺差绝对规模也是逐年在下降
- 2011年08月24日“如果限制的范围扩大，货币的用场越来越小，那就无异于是权力逐步代替货币在配置资源。这是一种不声不响的迈向权力经济的嬗变。我们需要对此加以高度警惕。”
- 2011年08月24日哈佛大学教授费尔德斯坦表示，中国出于自身政治、经济方面的原因，是希望让人民币对美元升值的。
- 2011年08月24日针对一段时间以来中国企业开展对外投资合作中出现的一些问题，商务部新任发言人沈丹阳表示解决这些问题首先应靠企业和政府合力解决
- 2011年08月24日
- 2011年08月24日统计数据显示，截至23日，已公告的本周信用债计划发行额度达到646.5亿元，提前锁定连续第三周环比增长。其中，计划发行短融券17只，规模379.5亿元；中票12只，规模174亿元。
- 2011年08月24日2011年3月，国泰君安获国务院特批，不再受“一参一控”政策制约，加上上市准备充分并得到上海国资委力挺，被业内认为有望在2011年年内上市
- 2011年08月24日审查对于禁止和必须附加条件批准的案件会及时对外发布公告；对于无条件批准案件，会将审查结果通知申报方。
- 2011年08月24日大多数受访保险公司此间表示8月将"不加仓"，而重固定收益、轻权益类投资仍是其资产配置的主要框架。其中，在短期资金紧缺的背景下，5年期协议存款水涨船高，最高可达7%，并吸引了一些保险资金加大这方面的资产配置，以锁定投资收益。
- 2011年08月24日我国的对外直接投资有三个特点：对外直接投资总体增速放缓；对外承包工程保持快速增长；以及对外劳务合作平稳增长。
- 2011年08月24日原商务部办公厅主任、新闻发言人姚坚调任青岛市副市长，新任发言人由商务部办公厅副主任沈丹阳接替。
- 2011年08月24日非洲大量向中国出售土地是导致东非出现饥荒完全是无稽之谈或说别有用心，“几乎没有一粒米、一斤粮食从非洲拉回到我们国内来”。
- 2011年08月24日报告期内，鲁商置业实现营业收入3.40亿元，实现利润总额3366.80万元，实现归属于母公司所有者的净利润2628.65万元，分别比去年同期减少28.12%、45.89%和37.40%
- 2011年08月24日由于机制原因，三大评级公司信用评级，非常不靠谱，信任其评级的投资者，注定是市场的跟随者.
- 2011年08月24日我们希望利比亚的局势尽快恢复稳定，并且愿意和国际社会一道为未来利比亚的重建发挥积极作用。
- 2011年08月24日欧元区正在崩溃瓦解，对欧洲银行系统造成巨大困境；欧洲经济的萎缩亦将危及美国企业的获利力和股票价值
- 2011年08月24日卡扎菲儿子赛义夫·卡扎菲负责的一家电视台的网站24日刊载了卡扎菲的讲话：“在经过64枚北约导弹轰炸之后，阿齐齐亚兵营已成一堆碎石，我们因战术原因撤离兵营”
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