- 2011年08月24日美都控股上半年主营业务贸易和房地产营收双双下滑
- 2011年08月24日上半年公司应付票据规模与上年期末相比增加了476.1%，达5323万元，资产负债率45.27%
- 2011年08月24日虽然营收良好，但公司现金创造能力不佳，2季度经营活动现金流占营业收入的比重为-9%
- 2011年08月24日8月24日，日本财务大臣野田佳彦(Yoshihiko Noda)表示，日本财务省将设立一个规模1000亿美元的工具应对日元涨势
- 2011年08月24日8月24日，日本财务大臣野田佳彦(Yoshihiko Noda)表示，日本财务省将设立一个规模1000亿美元的工具应对日元涨势
- 2011年08月24日公司2季度毛利率为4%，下降2个百分点，毛利率已连续三个季度持续下滑
- 2011年08月24日受隔夜欧美股市大幅收涨，早盘沪深两市高开高走，沪指一度逼近10日线，但在其压力下，未能一举攻上，随后小幅回落，震荡整理蓄势
- 2011年08月24日风电行业竞争加剧，重组标的企业业绩不断下滑，董事会决定终止重组
- 2011年08月24日由于天然气供应紧张且价格上涨，致使公司主要生产装置长时间停车，产能得不到有效的释放，主导产品产量下滑
- 2011年08月24日2011年上半年，阳光城房地产业务表现一般，贸易业务拉动营收增长，净利润同比持平
- 2011年08月24日广汽丰田的产品导入速度久为业内诟病，冯兴亚认为广丰已打好基础，未来产品的引入速度将会加快
- 2011年08月24日公司上半年实现营业收入4.51亿元，同比增331%；完成净利润5137万元，同比增295%；EPS为0.16元
- 2011年08月24日Groupon第二季度净亏损1.027亿美元，同时，市场估值下降了20%，至160亿美元
- 2011年08月24日公司净利润同比大幅增长的原因主要是公司业绩的合并范围新增了中融国际信托有限公司
- 2011年08月24日2011年第2季度，鲁商置业实现收入1.87亿元，同比下降43%，环比上升23%；实现净利润980万元，同比下降68%，环比下降41%
- 2011年08月24日2011年第2季度公司实现收入9.48亿元，同比上升76%，环比下降10%，亏损1320万元
- 2011年08月24日公司上半年实现营业收入9.07亿元，同比增25%；完成净利润6434万元，同比增7%；EPS为0.49元
- 2011年08月24日青岛市国资委旗下的彩电企业海信电器8月24日公布中期财务报告，公司上半年实现营业收入98亿元，同比增长3%；完成净利润5.18亿元，同比大幅增长110%。利润增长大幅高于营收增幅，主要是因为公司产品利润率的提高。
- 2011年08月24日
- 2011年08月24日希腊船商表示，可能会收回租赁给中国远洋运输（集团）总公司的船只，其原因是后者未根据包船合约按时支付高昂的租赁费用。
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