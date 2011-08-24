- 2011年08月24日今年上半年，内蒙古、江苏、浙江、江西、河南、海南、甘肃、青海、宁夏和新疆等省能源消耗快速增长，因此未来将面临最为严峻的节能任务
- 2011年08月24日2011年第2季度公司实现收入10.1亿元，同比下降11%，环比下降33%；亏损1.8亿元。实现EPS(ttm)-0.08元，对应ROE水平为-3%
- 2011年08月24日面临严峻的行业形势，本钢板材盈利下滑，安阳钢铁利润微薄
- 2011年08月24日中报末期中工国际资产负债率高达77%，与期初相比上涨20个百分点，为2003年以来的历史高点
- 2011年08月24日国家政策和行业景气度皆向好的情况下，上半年公司净利实现稳步增长
- 2011年08月24日当期收到的政府补贴达1.9亿元，使上半年净利润达到2.31亿元，同比大增469%
- 2011年08月24日作为房地产企业重要融资渠道的房地产信托，正在被有关部门加强监管，房地产企业资金缺口或扩大千亿。
- 2011年08月24日上周在大盘及中小盘指数均以不同幅度下跌背景下，私募业绩整体下滑，平均月度收益跌2.24%。取得正收益的32只
- 2011年08月24日
- 2011年08月24日调查显示，今年7月与8月全球金融市场剧烈动荡，物价飙升令英国近40%家庭财富缩水，仅有6%的民众经济改善。
- 2011年08月24日
- 2011年08月24日
- 2011年08月24日上半年最大的主营业务PC及相关业务销售收入下滑明显，公司营业外收入占净利润的比重达到48%
- 2011年08月24日惠普公司在8月18日宣布了业务重组计划，将分拆或出售其PC业务部门。到明年底之前，惠普电脑产品可能将以另一家公司名义对外销售
- 2011年08月24日2011年上半年，消费者的大量消费以及全球及各地零售商的扩张刺激了亚太区零售房地产市场的蓬勃发展，北京和上海的高端零售商场租金上涨程度更是令人咋。
- 2011年08月24日王亚伟在今日公布的半年报中表示，股市面临的宏观环境和资金环境仍然偏紧，难以出现整体性投资机会
- 2011年08月24日腾讯将新推出一个大型的B2B2C的电子商务平台，并在未来半年到一年完善腾讯大电商战略布局
- 2011年08月24日按照现在生育率推算，香港最后一位女人将在2798年出生，澳门则更早，中国也只剩下大约1500年的时间
- 2011年08月24日证监会周二称，7月份已批准BlackRock Institutional Trust Co.和Amundi Hong Kong Ltd.为合格境外机构投资者(Qualified Foreign Institutional Investors, 简称QFII)，这意味着QFII总数增至115个。
- 2011年08月24日受益于上半年水泥行业景气发展，亚泰集团营收创新高。
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