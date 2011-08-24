德国总理为塞尔维亚加入欧盟开设前提条件 2011年08月24日 德国支持塞尔维亚加入欧盟，但塞尔维亚与科索沃间的对话必须取得进展，并取消科索沃单方面宣布独立后科索沃塞族居民组建的平行行政机构

巴西财长说国际危机对该国经济产生冲击 2011年08月24日 曼特加在国会参议院的听证会上说，尽管政府的经济班子作出了很大努力，但是巴西今年的国内生产总值增长率可能只有4%