- 2011年08月24日据中国之声《央广新闻》报道，天安门城楼出现藏画丢失现象，有8幅名画去向不明，北京纪检部门已经介入调查
- 2011年08月24日国际评级机构标普公司(S&P)的总裁夏尔马(Deven Sharma)将在年底离开公司，但将继续担任标普母公司麦格罗-希尔公司(McGraw-Hill)的顾问。 花旗银行的首席运营官彼得森(Douglas Peterson)将从9月12日起接替他的总裁职务。
- 2011年08月24日菲律宾从美国购买的二手军舰8月23日抵达马尼拉，菲律宾总统阿基诺三世亲自登上这艘军舰就南海问题作出强硬表态，称菲最近从美国购置的军舰将加强其在南海的“军事防御能力”
- 2011年08月24日商务部、国资委23日签署《协作备忘录》，双方商定在“十二五”期间建立更为紧密长效的协作机制，进一步推进并规范中央企业对外投资合作，加速中央企业“走出去”步伐。
- 2011年08月24日广东、香港将共同研究合发“岭南八达通”卡，以便利粤港居民在两地交通消闲“无障碍”。
- 2011年08月24日自2006年至2011年上半年，中国农业领域已经披露的投资案例累积达到114起，其中104起披露了金额的案例共涉及投资金额17.6亿美元
- 2011年08月24日核心原因是工作性质决定的涉及国家机密。
- 2011年08月24日随着对“非法倾倒铬渣”案件的进一步侦查，云南省陆良化工实业有限公司副总经理左某、云南省陆良化工实业有限公司职工王某及贵州省兴义市三力燃料有限公司副总经理袁某三人因涉嫌犯罪，已被麒麟公安分局依法刑事拘留
- 2011年08月24日德国支持塞尔维亚加入欧盟，但塞尔维亚与科索沃间的对话必须取得进展，并取消科索沃单方面宣布独立后科索沃塞族居民组建的平行行政机构
- 2011年08月24日俄地面飞行控制中心发布消息说，在9月1日之前，“进步M11-M”货运飞船将进行名为“雷达-进步”的实验
- 2011年08月24日“斯德哥尔摩少年水奖”是每年“世界水周”所设奖项之一，旨在激发青少年对水资源和环境保护的兴趣，鼓励青少年投身有关合理开发利用水资源的发明创造
- 2011年08月24日多米尼加紧急行动中心23日发布公告说，飓风“艾琳”迫使沿海地区1.11万人流离失所，一些建筑物受到不同程度损坏，45个村庄被洪水淹没，有人员失踪
- 2011年08月24日曼特加在国会参议院的听证会上说，尽管政府的经济班子作出了很大努力，但是巴西今年的国内生产总值增长率可能只有4%
- 2011年08月24日美国地质勘探局地震科学中心地震学家戴维·奥本海默说，这次地震令人“意想不到”，也敲响了警钟，因为东海岸的建筑在建造时并未做好应对地震的准备
- 2011年08月24日死者为杰哈德下属武装派别圣城旅的重要领导人伊斯梅尔·艾斯迈尔
- 2011年08月24日美国东部时间23日13时51分（北京时间24日1时51分），美国东部地区发生里氏5.8级地震，首都华盛顿及纽约有明显震感
- 2011年08月24日例如为什么有些产品本应承包给质量好的信号设备制造单位，却承包给质量差的单位，招投标环节是否存在问题一旦查实相关招投标环节的腐败问题，届时将除了调查组自身调查外，还将由纪检部门介入。
- 2011年08月24日一些专家认为，“血燕”的称谓应改为洞燕，以免让人误以为是燕子吐血形成
- 2011年08月24日一位接近铁道部的专家认为，如果按照降速以后票价平均下调5%计算，则全年全国铁路运营收入会减少26亿元左右
- 2011年08月24日阿比扬省一名军官告诉新华社记者，一伙“基地”组织武装分子对该省多福斯地区的一军营发动了攻击，6名士兵被打死，另有30名士兵被打伤
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