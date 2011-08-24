北约称卡扎菲不是北约军事行动的最终目标 2011年08月24日 这位名叫拉瓦的发言人说，北约现在并不确定卡扎菲的藏身位置，也不确定他现在是否还在利比亚国内，但是利比亚的冲突将以政治方式解决，卡扎菲不会出现在未来的利比亚，因此他已不再是这场冲突的关键人物

俄一武器试验场爆炸造成至少18人死伤 2011年08月24日 据当地媒体报道，发生爆炸时，这一名为“阿舒卢克”的武器试验场内正在进行废旧炮弹的处理作业。有消息称，事故可能是因违反操作安全规程而引发

卡扎菲称自己仍在的黎波里 2011年08月24日 国际文传电讯社援引伊柳姆日诺夫的话说，在这次短暂的通话中，卡扎菲说阿拉伯语，他的长子穆罕默德·卡扎菲把父亲的话翻译为英语

欧元区8月份消费者信心指数大幅下降 2011年08月24日 报告还显示，7月份反应欧元区17国生产者和消费者对经济前景乐观程度的经济敏感指数也比前一个月下降了2.2点，至103.2点。欧盟27国的经济敏感指数也下降2.2点，至102.4点

叙利亚反对派组织宣布成立全国委员会 2011年08月24日 据悉，50多名反对派代表在伊斯坦布尔举行了为期3天的闭门会议

北约称不会向利比亚派遣地面部队 2011年08月24日 北约发言人瓦娜·伦杰斯库没有具体说明北约将承担怎样的“辅助角色”，只表示这有待北约决策层作出决定

法德财长磋商欧元区加强经济治理方案 2011年08月24日 法国经济、财政和工业部表示，法德财长当天在巴黎举行了会晤，但并未向外界透露有关两人会谈内容和结果的任何消息