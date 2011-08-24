- 2011年08月24日德国外长韦斯特韦勒在当天的新闻发布会上说：“利比亚现在不应陷入后卡扎菲时代的混乱，而必须恢复正常秩序。”他表示，利比亚“全国过渡委员会”将很快收到德国政府业已承诺的贷款
- 2011年08月24日上海银监局日前下发《关于上海市商业地产信贷风险提示的通知》。该文件明确要求今后各银行须严禁个人消费贷款用于购买商业用房，且今后凡是利用贷款购买的商业用房应为已竣工的房源。
- 2011年08月24日马朝旭说，利比亚安全形势发生重大变化后，中国驻利比亚使馆工作人员一直坚守岗位，始终密切关注在利中国公民包括中方记者的安全，与他们保持密切联系，克服一切困难为他们提供帮助
- 2011年08月24日江苏省住房城乡建设厅副巡视员王如三说，公租房的租金不宜太低，不能与廉租房太接近，但也不能太高，控制在市场价的七成左右，可以让承租人明显感受到公租房的优惠
- 2011年08月24日这位名叫拉瓦的发言人说，北约现在并不确定卡扎菲的藏身位置，也不确定他现在是否还在利比亚国内，但是利比亚的冲突将以政治方式解决，卡扎菲不会出现在未来的利比亚，因此他已不再是这场冲突的关键人物
- 2011年08月24日据当地媒体报道，发生爆炸时，这一名为“阿舒卢克”的武器试验场内正在进行废旧炮弹的处理作业。有消息称，事故可能是因违反操作安全规程而引发
- 2011年08月24日中远集团总裁魏家福将担任董事长。
- 2011年08月24日国际文传电讯社援引伊柳姆日诺夫的话说，在这次短暂的通话中，卡扎菲说阿拉伯语，他的长子穆罕默德·卡扎菲把父亲的话翻译为英语
- 2011年08月24日报告还显示，7月份反应欧元区17国生产者和消费者对经济前景乐观程度的经济敏感指数也比前一个月下降了2.2点，至103.2点。欧盟27国的经济敏感指数也下降2.2点，至102.4点
- 2011年08月24日据21世纪经济报道消息， 由于来自国企等方面的阻力，已经开始起草2年半的《劳务派遣条例》(以下简称《条例》)最终难产，不得已之下，人力资源和社会保障部欲将《条例》降级为《劳务派遣办法》出台
- 2011年08月24日据悉，50多名反对派代表在伊斯坦布尔举行了为期3天的闭门会议
- 2011年08月24日北约发言人瓦娜·伦杰斯库没有具体说明北约将承担怎样的“辅助角色”，只表示这有待北约决策层作出决定
- 2011年08月24日许多人声称当今世界的权力正从西方移向东方，我们更倾向于认为权力在扩散
- 2011年08月24日7月份美国新房销售量经季节调整按年率计算为29.8万套，环比下降0.7%，同比则增加了6.8%。但7月份的成交量尚不足经济学家认为健康市场70万套成交量的一半
- 2011年08月24日据日媒23日报道，中国国防部长梁光烈准备邀请日本防卫相北泽俊美于9月20日前后访华，举行日中防长会谈
- 2011年08月24日法国经济、财政和工业部表示，法德财长当天在巴黎举行了会晤，但并未向外界透露有关两人会谈内容和结果的任何消息
- 2011年08月24日利比亚反对派武装在的黎波里的指挥官贝尔哈吉说战斗已经结束，“我们赢得了的黎波里的战斗，”卡扎菲及其残余势力“像老鼠一样逃走”
- 2011年08月24日报告期内公司累计实现净利润122.32亿元，较上年同期增加34.68亿元，同比增长39.57%
- 2011年08月24日反对派武装23日包围阿齐齐亚兵营，试图突破政府军防线。目击者说，阿齐齐亚兵营附近传来激烈的枪炮和爆炸声。有消息说，数名反对派武装人员攻破了兵营的首道外围防线
- 2011年08月24日基金组织的执行董事们认为，沙特应对金融危机的政策有力，较好地克服了全球经济衰退的冲击，沙特经济短期内的增长前景乐观
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富