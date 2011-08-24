深圳第26届世界大学生夏季运动会圆满闭幕 2011年08月24日 中共中央政治局委员、广东省委书记汪洋，国际大学生体育联合会主席克劳德·加利安等出席闭幕式

国家煤矿安监局负责人赴黑龙江勃利煤矿事故现场 2011年08月24日 23日12时左右，黑龙江省七台河市勃利县恒太煤矿四井发生透水事故。经再次核实确认，事故发生时当班入井45人，其中19人安全升井，井下被困26人

联合国人权理事会决定向叙利亚派出调查团 2011年08月24日 独立国际调查团将调查2011年3月以来叙利亚发生的侵犯人权的事实和情况，查明侵犯人权行为的责任人以追究其责任，并于2011年11月底前公布并向联合国大会递交调查团报告

ThinkPad Tablet平板电脑将问市 2011年08月24日 《财经》综合报道 主要面向商务人士的ThinkPad Tablet即将上市，其搭载NVIDIA Tegra 2处理器，运行Honeycomb系统

奥地利政府决定禁止在地下封存二氧化碳 2011年08月24日 奥地利经济部长米特勒纳当天说，在这个问题上，政府与专家们一致认为在地下封存二氧化碳的技术“目前尚不成熟”

土耳其外长表示支持利比亚实现安全稳定 2011年08月24日 土耳其外长达武特奥卢23日访问利比亚东部城市班加西，他表示土耳其支持利比亚人民，直到利比亚实现安全和稳定

加沙武装组织称与以色列达成停火 2011年08月24日 巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发言人塔希尔·努努当天宣布，经过几天的努力，巴各武装组织已与以方就停火达成协议。他敦促以色列遵守这一协议