- 2011年08月24日培训班的目的是要对各级领导干部进行人权知识普及教育，使各级干部牢固树立尊重和保障人权的意识，正确行使公共权力，承担起促进和保障人权的责任
- 2011年08月24日中共中央政治局委员、广东省委书记汪洋，国际大学生体育联合会主席克劳德·加利安等出席闭幕式
- 2011年08月24日11家券商中报整体微降2% 经纪业务净利降25%
- 2011年08月24日23日12时左右，黑龙江省七台河市勃利县恒太煤矿四井发生透水事故。经再次核实确认，事故发生时当班入井45人，其中19人安全升井，井下被困26人
- 2011年08月24日8月25日，六方会谈韩方团长、韩半岛和平交涉本部长魏圣洛将访问中国，并与中方团长、朝鲜半岛事务特别代表武大伟进行会晤
- 2011年08月24日上述四银行在沪金1112合约的巨量空头头寸，已致使其账面出现巨额的浮亏
- 2011年08月24日独立国际调查团将调查2011年3月以来叙利亚发生的侵犯人权的事实和情况，查明侵犯人权行为的责任人以追究其责任，并于2011年11月底前公布并向联合国大会递交调查团报告
- 2011年08月24日主要面向商务人士的ThinkPad Tablet即将上市，其搭载NVIDIA Tegra 2处理器，运行Honeycomb系统
- 2011年08月24日药品流通重点企业盈利能力正不断增强，577家直报企业营收为4907亿元，实现利润109亿元，平均利润率为2.22%，毛利率7.56%，行业效益水平平稳增长
- 2011年08月24日近日，交通银行首席经济学家连平指出，美债评级下调会对中国外汇产生三方面的打击。
- 2011年08月24日深圳恒波商业连锁、汇冠新技术股份、遵义钛业股份、珠海银邮光电技术的公司财务数据均遭到了市场的怀疑，而江西西林科、江苏德成新材料、浙江花园生物高科等的股权变更状况也扑朔迷离
- 2011年08月24日奥地利经济部长米特勒纳当天说，在这个问题上，政府与专家们一致认为在地下封存二氧化碳的技术“目前尚不成熟”
- 2011年08月24日土耳其外长达武特奥卢23日访问利比亚东部城市班加西，他表示土耳其支持利比亚人民，直到利比亚实现安全和稳定
- 2011年08月24日今年两市大宗交易累计成交额已达906.21亿元，比去年全年894.93亿元的成交额多出11.28亿元
- 2011年08月24日新办法强调地下空间须按照规划用途安全使用，禁止擅改地下空间用途、出租违法建设等行为。
- 2011年08月24日江苏省把住房保障目标分解到各市、县，并通过月度通报、监督检查、个别约谈、责任追究等制度促进住房保障体系的完善，确保住房保障工作的公平、公正
- 2011年08月24日巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发言人塔希尔·努努当天宣布，经过几天的努力，巴各武装组织已与以方就停火达成协议。他敦促以色列遵守这一协议
- 2011年08月24日据德国媒体22日披露的一份调查问卷显示，17名诺贝尔经济学奖得主认为，主权债务危机正成为整个西方制度具有划时代意义的难题。政界若无法迅速控制危机，美国和欧洲的经济便将停滞多年，并因而落在亚洲和拉丁美洲新兴国家后面。欧元区甚至可能分崩离析
- 2011年08月24日目前，中行跨境人民币结算业务已经覆盖我国境内全部省、市、自治区，该行跨境人民币结算量已突破1.4万亿元 中行跨境人民币结算额突破1.4万亿元
- 2011年08月24日奥地利联邦总理维尔纳·法伊曼23日明确表示，奥地利反对德国和法国提出的建立欧元区经济政府的主张，奥地利也不主张发行欧元债券
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