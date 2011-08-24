联合国人道主义评估团访问叙利亚 2011年08月24日 联合国人道主义评估团正在对叙利亚的一些地区进行访问，以评估这些地区的人道主义状况和社会基本服务情况

伊朗石油部长表示三年后伊成为世界主要汽油出口国 2011年08月24日 加塞米否认有关伊朗计划每天进口1400万升汽油的说法。他说，伊朗的汽油生产已实现自给自足，没有必要进口，但伊朗可能需要进口一些用于生产汽油的原料

北欧投资银行对华投资25年 贷款总额超18亿美元 2011年08月24日 目前，北欧投资银行在中国的贷款金额已经占到其在亚洲投资总额的39%，中国已成为其在亚洲最大的贷款国

宁夏严格规范房屋征收行为 2011年08月24日 宁夏住房和城乡建设厅介绍，各市、县人民政府在作出房屋征收决定前，要确保征收补偿费用足额到位

宁夏销售限量限价肉稳定市场 2011年08月24日 宁夏回族自治区近日在银川市等5个地级市和平罗县、海原县对牛肉、羊肉等实行临时价格干预，并定点限量限价销售，以保障群众基本生活

中国核电重点企业聚集新疆布局资源开发 2011年08月24日 此次，中国核电领军企业聚集新疆集中签订投资项目是落实中央产业援疆政策、发挥央企带动作用推动新疆跨越式发展的举措之一

福建省电网用电负荷连创新高 2011年08月24日 8月16日-18日，该省电网用电负荷连创新高，18日达2443万千瓦，比去年最高负荷增长10.14%

格林斯潘认为美国经济暂无二次衰退风险 2011年08月24日 格林斯潘当天在华盛顿参加一个经济研讨会时表示，欧元区正面临严峻的债务危机，当前发达国家经济增长如此缓慢的一个重要原因就是不确定性增加

美国银行业第二季度盈利288亿美元 2011年08月24日 当季的利润总额比2010年第二季度大幅增加了79亿美元，也是连续第八个季度同比增长

印度维持本财年IT服务和外包行业增长预期 2011年08月24日 今年2月，印度国家软件和服务公司协会预计本财年印度IT服务和业务流程外包出口将实现16%至18%的增长，出口额达到680亿美元至700亿美元，国内市场预计将达到190亿美元至200亿美元

工行建成全球24小时外汇和贵金属交易体系 2011年08月24日 全球24小时外汇和贵金属交易体系建成后，工行将依托伦敦和纽约作为国际金融中心的优势，进一步贴近国际市场，为客户提供高效的交易服务和市场分析