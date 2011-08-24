- 2011年08月24日联合国人道主义评估团正在对叙利亚的一些地区进行访问，以评估这些地区的人道主义状况和社会基本服务情况
- 2011年08月24日加塞米否认有关伊朗计划每天进口1400万升汽油的说法。他说，伊朗的汽油生产已实现自给自足，没有必要进口，但伊朗可能需要进口一些用于生产汽油的原料
- 2011年08月24日目前，北欧投资银行在中国的贷款金额已经占到其在亚洲投资总额的39%，中国已成为其在亚洲最大的贷款国
- 2011年08月24日央行温州市中心支行的最新监测数据显示，今年6月份，温州民间借贷综合利率水平为24.4%，折合月息超过2分，比去年同期上升了3.4个百分点，处阶段性高位
- 2011年08月24日宁夏住房和城乡建设厅介绍，各市、县人民政府在作出房屋征收决定前，要确保征收补偿费用足额到位
- 2011年08月24日宁夏回族自治区近日在银川市等5个地级市和平罗县、海原县对牛肉、羊肉等实行临时价格干预，并定点限量限价销售，以保障群众基本生活
- 2011年08月24日中小企业由于受到财务不规范、信息披露渠道有限等影响，信息不对称问题比大型企业严重，并且通常缺乏抵押物，在申请银行授信时面临较高门槛
- 2011年08月24日此次，中国核电领军企业聚集新疆集中签订投资项目是落实中央产业援疆政策、发挥央企带动作用推动新疆跨越式发展的举措之一
- 2011年08月24日8月16日-18日，该省电网用电负荷连创新高，18日达2443万千瓦，比去年最高负荷增长10.14%
- 2011年08月24日格林斯潘当天在华盛顿参加一个经济研讨会时表示，欧元区正面临严峻的债务危机，当前发达国家经济增长如此缓慢的一个重要原因就是不确定性增加
- 2011年08月24日针对家乐浓汤宝包装配料表出现“可能含有……”的注释，联合利华22日发表声明表示，家乐浓汤宝产品包装标识符合国家标准。
- 2011年08月24日当季的利润总额比2010年第二季度大幅增加了79亿美元，也是连续第八个季度同比增长
- 2011年08月24日在3G盈利之后，王晓初表示，中国电信上市公司有计划从母公司收购CDMA资产，预计在明年上半年，资产估值约为1000亿元人民币，但最终的收购价仍需等待第三方估值以及考虑资产拨备等因素才能确定
- 2011年08月24日沿海地区一批“先富起来”的人，已经不太愿意通过做实业获得财产增值，不仅浙江温州人，各地都有资产泡沫化都日趋严重
- 2011年08月24日今年2月，印度国家软件和服务公司协会预计本财年印度IT服务和业务流程外包出口将实现16%至18%的增长，出口额达到680亿美元至700亿美元，国内市场预计将达到190亿美元至200亿美元
- 2011年08月24日据报道，上半年，富力地产物业销售带来的营业额达到人民币100.7亿元，较去年同期增长62%，溢利为人民币20.3亿元，增长269%。
- 2011年08月24日已公布的两套杭州出租车运价调整听证方案，均取消了燃油费，并增加了起步价，乘客增支13%，全部由司机所得
- 2011年08月24日全球24小时外汇和贵金属交易体系建成后，工行将依托伦敦和纽约作为国际金融中心的优势，进一步贴近国际市场，为客户提供高效的交易服务和市场分析
- 2011年08月24日此次，建行也打出了团购牌，兼容借记卡和信用卡客户购物，并承诺零利息零手续费分期付款，不限金额免费送货，积极招揽客户
- 2011年08月24日据外媒23日报道，民调显示，澳大利亚总理朱莉娅•吉拉德的支持率跌至谷底，选民对她表现的满意度只有29%。民调结果对反对党领导人托尼•阿博特来说略好一些，但对他能力的信任度也在降低
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