- 2011年08月24日民间资本活跃的温州曾诞生了温州首家“农民银行”，运营5个多月来，为缓解当地农民借贷难发挥了不小的作用，但目前这家“草根银行”却遭遇了缺钱的尴尬
- 2011年08月24日23日，末日博士鲁比尼提到，当金价开始像今天一样夸张的时候，它就成为了泡沫。
- 2011年08月24日8月23日，中国北车即将投入使用的CRH380CL型动车模型在上海“CRTS CHINA 2011国际轨道交通展”上低调亮相。
- 2011年08月24日24日人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3896元。
- 2011年08月24日三一重工此次计划募集30亿美元，约合234亿元港元，191亿元人民币。
- 2011年08月24日包括蒙牛乳业在内的多家企业陷入河北望都一场违法征用基本农田的漩涡。
- 2011年08月24日与2008年底次贷危机爆发时相比，中国经济增长对外部市场的依赖程度有了明显的降低。即使外部经济环境继续恶化，对中国经济的冲击程度也会小于2008年
- 2011年08月24日中国建材昨天发布的半年报显示，今年上半年公司实现营业收入345.59亿元，同比增长61.7%；归属于母公司净利润36.06亿元，同比增长237.1%
- 2011年08月24日公司近期持续受产能过剩影响，导致产品价格持续低位徘徊，有损净利
- 2011年08月24日据证券时报消息，随着粘胶短丝市场回暖，前期停产的企业开始复产
- 2011年08月24日商务部数据显示，8月15日至21日这一周，猪肉批发价格较前一周上涨0.1%，此外，商务部重点监测的其他食用农产品价格也小幅上涨。
- 2011年08月24日中南建设中期报告显示，业绩平稳上升，2季度毛利率取得连续三个季度持续上升。但现金流状况不容乐观
- 2011年08月24日业绩大幅增长的原因主要是公司上半年合并了湖南康源制药、四川禾正制药，以及1889万元的政府补贴
- 2011年08月24日成本及费用控制不力是公司净利润增长幅度远低于营收增幅的原因，公司2季度毛利率28%，环比下降4个百分点
- 2011年08月24日因为船价下降、人工及资材成本上升、人民币升值等因素，营业利润率大幅下降
- 2011年08月24日完成收费公路大修养护后，公司在今年开始释放业绩
- 2011年08月24日中国电信董事长王晓初8月23日表示，该公司仍在与苹果进行谈判，以期引入iPhone，目前无法就其与苹果谈判进展发表评论。
- 2011年08月24日公司2季度毛利率为53%，上升9个百分点，连续三个季度持续上升
- 2011年08月24日在核电市场受影响且风电市场下滑的不利形势下，公司业绩仍大幅增长
- 2011年08月24日省内政策和收费情况较好，但公司收入增长利润减少，且未对此作出详细解释
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