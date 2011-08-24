- 2011年08月24日集装箱业务带动上半年利润快速增长，但下半年该业务量价齐跌的趋势将拉低整体业绩增长
- 2011年08月24日IBM大中华区董事长兼首席执行总裁钱大群23日在上海宣布，成立大中华区云计算事业部，强化中国市场布局。几大IT巨头在中国的云计算市场你争我夺，国内企业全无插手余地。
- 2011年08月24日，23日，民政部公布《公益慈善捐助信息披露指引(征求意见稿)》，拟规定慈善组织及政府部门应在捐赠款物拨付后一个月内，向社会披露捐赠款物拨付和使用的详细信息。
- 2011年08月24日事故中最后一位被救出的伤员小伊伊8月22日也按照家属要求离开温州育英儿童医院，转往上海新华医院做进一步治疗
- 2011年08月24日第2季度实现归属于母公司股东的净利润70.11亿元，同比增长49.65%，而1季度为52.21亿元，同比增长28%
- 2011年08月24日物价上涨的预期却出现进一步强化。其中，食物价格成为影响消费者信心的重要因素，83%的受调查者认为会继续上涨，比一季度上升15%。仅4%的人认为会保持不变
- 2011年08月24日投资收益率依然不尽人意，保费增速进一步下滑
- 2011年08月24日《155只基金上半年亏损306亿元》等12条
- 2011年08月24日在加强持续监管的同时，坚持采用并不断改进事前结构化限制性监管措施，降低不同金融市场、行业、地域的风险传染性
- 2011年08月24日我国的铁矿石进口来源国现已从去年同期的37个上升到53个，进口来源多元化进程正在加速。与此同时，我国上半年从澳大利亚、巴西、印度三国进口的铁矿石比例有所下降。
- 2011年08月24日2季度信托业务收入增长较快一定程度弥补了投资劣势
- 2011年08月24日公司上半年软件及软件开发业务毛利率下滑使公司整体毛利率受压
- 2011年08月24日受益于投行业务和自营业务大幅增长
- 2011年08月24日刘明康表示，银监会“禁止银政、银信、银信、银担之间的不当合作，提高风险监管有效性。”
- 2011年08月24日LGDisplay(LGD)近日表示拟投资28.3亿美元(约合180亿人民币)批量生产下一代面板OLED。面对OLED显示屏或将称为新一代主流的事实，中国企业再次面临着“追”与“不追”的艰难选择。
- 2011年08月24日夏斌认为，当前我国宏观调控的基本取向不会变，仍应坚持稳健的货币政策。加强对中小企业融资的支持力度是正确的，政府也在采取各种措施，但是市场不能误读为总量宽松。
- 2011年08月24日理由是日本政府面临巨额预算赤字，同时日本政府债务自2009年全球经济陷入衰退以来一直在不断累积
- 2011年08月24日在海外市场上，指数基金和券商、保险及退休基金都是融券业务的主力，通过大量融出手中持有的现券，指数基金能获得不菲的额外收益。
- 2011年08月24日中国人民银行、财政部、商务部、海关总署、税务总局和银监会近日联合发布《关于扩大跨境贸易人民币结算地区的通知》。至此，跨境贸易人民币结算境内地域范围扩大至全国。
- 2011年08月24日收费已从8月23日开始实施。具体缴纳办法按照房屋所有权添加人的实际占有比例，折合成合理市场价，按照赠予类别征收3%的契税
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