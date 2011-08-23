- 2011年08月24日华夏、建信、景顺长城等10家基金公司率先披露了旗下155只基金的2011年半年报。报告显示，这些基金上半年亏损306亿元，支付的管理费为36.86亿元，同比有所下降，基金换手率也大幅下降。
- 2011年08月24日秦皇岛煤炭网昨日发布消息称，需求旺盛使主要港口煤炭调出量大增，用电紧张的华东、华中地区电厂库存同时大幅下降。业内人士透露，照此趋势，今年迎峰度冬期间部分电厂缺煤停机或成定局。
- 2011年08月24日根据彭博的数据，自金融危机爆发以来，欧洲银行业已裁员23万人。而后，欧洲最大银行汇丰控股宣布拟到2013年裁减多达3万个工作岗位又将这场“裁员寒流”推向高潮。
- 2011年08月24日坚持各类建设少占地、不占或少占耕地，以较少的土地资源消耗支撑更大规模的经济增长
- 2011年08月24日市场分析人士认为，在最近黄金价格连续创下历史新高之后，很多投资者开始获利回吐，从而抑制了黄金市场的上涨势头。数据显示，在23日之前的三周里，黄金价格累计上涨了17％
- 2011年08月24日市场分析人士认为，利比亚原油出口短期内可能无法恢复。卡本说，利比亚原油生产要想恢复到动荡局势之前的水平可能需要数年时间
- 2011年08月24日据温州总商会对商会4万会员进行的一项地产投资调查显示，收回的问卷中8成表示已经放弃一线城市的住宅投资，准备转向商业地产。
- 2011年08月24日投资者仍旧较为期待将于本月26日举行的全球央行会议。不少分析人士认为，美联储会后将出台类似第二轮量化宽松政策的国债购买计划，导致当日市场情绪较为饱满
- 2011年08月24日美国核管理委员会在地震后表示，地震造成震中附近的两座核反应堆停机，但未造成人员伤亡，该机构正评估当前形势。美国气象部门则表示，此次地震不会引发海啸
- 2011年08月24日斯特劳斯－卡恩向媒体发表声明，他形容过去近3个月来“如同一场噩梦”。他对自己在最艰难的时刻得到的支持和鼓励表示深深的感谢。他说：“我想尽快返回法国，过上正常的生活。”
- 2011年08月24日反对派军队已经占领了的黎波里的阿奇奇亚兵营，并进入了卡扎菲的卧室，但并没有发现卡扎菲及其家人
- 2011年08月24日当前全球各经济体之间联系紧密，美国有约两成的出口商品销往欧洲，欧洲经济增速下滑对美国经济自然会造成影响
- 2011年08月24日
- 2011年08月23日据报道，库尔森加盟卡梅伦领导的保守党，成为该党媒体主管之后，仍陆续从拥有《世界新闻报》等多家英国报纸的国际新闻公司收取数十万英镑的现金，而且继续享受公司的医疗保险，开着公司配备的专车。
- 2011年08月23日奥地利联邦总理表示，奥地利不主张发行欧元债券，现在更应该做的是尽快落实已经决定的事情并要保障对希腊救助的可靠性。
- 2011年08月23日预计到2015年上海老龄化人口将达到29%，2030年占40%。
- 2011年08月23日此次公布的严重违法药品广告包括丹神抗骨质增生丸药品广告、乌龙养血胶囊药品广告、益气聪明丸药品广告等。
- 2011年08月23日黄金Au（T+D）、Au（T+N1）和Au（T+N2）合约的保证金比例从11%调整至12%,上述合约的涨跌停幅度从7%调整至9%。
- 2011年08月23日广汽丰田的产品导入速度久为业内诟病，冯兴亚认为广丰已打好基础，未来产品的引入速度将会加快
- 2011年08月23日近日在南京市环境保护局日前宣布的关停并转的173家“三高两低”工业企业名单中，锦湖轮胎南京工厂位于“搬迁”之列
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