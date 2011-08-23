纽约金价23日冲高回落 2011年08月24日 市场分析人士认为，在最近黄金价格连续创下历史新高之后，很多投资者开始获利回吐，从而抑制了黄金市场的上涨势头。数据显示，在23日之前的三周里，黄金价格累计上涨了17％

美国股市三大股指23日大涨 道指收复11000点关口 2011年08月24日 投资者仍旧较为期待将于本月26日举行的全球央行会议。不少分析人士认为，美联储会后将出台类似第二轮量化宽松政策的国债购买计划，导致当日市场情绪较为饱满

利比亚反对派称两日内把总部迁往首都的黎波里 2011年08月24日 反对派军队已经占领了的黎波里的阿奇奇亚兵营，并进入了卡扎菲的卧室，但并没有发现卡扎菲及其家人