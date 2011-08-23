- 2011年08月23日据日本媒体报道，前原当天在民主党“前原派”会议上表示，为了全党能够团结一致渡过难关，他将竞选民主党代表，希望得到大家的协助。
- 2011年08月23日截至6月末，民生银行地方融资平台贷款余额1721亿元，比年初下降约250亿元，且全部是正常贷款，没有出现逾期或欠息现象。
- 2011年08月23日北京市教委在8月23日回应称，北京市目前没有相关中小学性教育教材的编写计划、试点计划和推广计划。
- 2011年08月23日8月23日黑龙江省勃利县发生透水事故的矿井为非法开采的被整合矿井。
- 2011年08月23日云南高院再审改判李昌奎死刑，较好地把握了法律、政策和民意，充分体现刑法的罪责刑相适应原则，实现了法律效果和社会效果的统一。
- 2011年08月23日上半年，富力地产营业额109.8亿人民币，同比增长58%；纯利润为人民币20.3亿元，同比增长269%；毛利率大幅增加至49.1%
- 2011年08月23日募集资金主要用于提升商家及用户体验、加大产品研发的投资力度以及线上线下的建设
- 2011年08月23日部分库存相对较大的厂家面临着价格下滑的压力
- 2011年08月23日夏斌说，现在全球的货币储备中，美元占60%，欧元约占20%，英镑、日元的占比在3%左右，到2020年中国人民币可能也就是占世界储备货币的3-5%的水平。
- 2011年08月23日即使天然气的进口价格在每千立方米150美元，中国也面临着巨额的亏损
- 2011年08月23日傅莹称，中国第一艘“航母”主要用于科研和训练用途，还远远不是一艘完全意义上的航母。中国在这方面和其他国家还有不小的差距。
- 2011年08月23日在民生银行完成共计290亿元的A-H股融资方案后，资本金可以支持两年半的银行总资产增长
- 2011年08月23日新加坡统计局23日公布的数据显示，当地消费价格指数今年7月同比上升5．4％，这是新加坡通胀率连续第二个月反弹，并升至1月以来的高点。
- 2011年08月23日商务部、国资委23日签署《协作备忘录》，双方商定在“十二五”期间建立更为紧密长效的协作机制，进一步推进并规范中央企业对外投资合作，加速中央企业“走出去”步伐。
- 2011年08月23日分析人士指出，受国内外利差悬殊、人民币升值以及新兴市场资产价格高企等因素影响，未来热钱涌入的压力依然不可小觑。
- 2011年08月23日与7月1日相比，8月23日鸡蛋价格上涨8.9%。分地区看，全部监测省区市鸡蛋价格均出现上涨，其中，黑龙江、吉林、重庆价格涨幅居前。
- 2011年08月23日嘉汉林业2011年第二季度利润率从过去4年35%的平均水平下降至23%
- 2011年08月23日由于广西、海南、云南外调蔬菜具有运距长、环节多、规模大等特点，农产品流通问题在三省区更具有典型性。为减少流通环节，加强产销衔接，2010年起，我国在海南实施“南菜北运”试点，今年试点范围扩大到广西、海南、云南三省区。
- 2011年08月23日巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)发言人塔希尔·努努当天宣布，经过几天的努力，巴各武装组织已与以方就停火达成协议。他敦促以色列遵守这一协议。
- 2011年08月23日有分析称，京东销售的可能仅是未取得品牌授权的产品，如果卖的只是未经授权的真品，并不违反我国法律。
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