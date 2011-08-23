前原诚司宣布将竞选日本民主党党首 2011年08月23日 据日本媒体报道，前原当天在民主党“前原派”会议上表示，为了全党能够团结一致渡过难关，他将竞选民主党代表，希望得到大家的协助。

法学专家就云南李昌奎案谈我国死刑政策和刑事再审制度 2011年08月23日 云南高院再审改判李昌奎死刑，较好地把握了法律、政策和民意，充分体现刑法的罪责刑相适应原则，实现了法律效果和社会效果的统一。