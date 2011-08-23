- 2011年08月23日尽管人民币升值可以缓解通货膨胀压力，但这不是根本的解决方法
- 2011年08月23日
- 2011年08月23日销量下滑、毛利率大幅下降，比亚迪上半年净利润下降近九成
- 2011年08月23日赛义夫23日凌晨在的黎波里阿齐齐亚兵营举行记者会，批驳了反对派的说法，表示有关他被反对派武装抓捕的消息是谎言。
- 2011年08月23日德意志银行大中华区首席经济学家马骏今日表示，近期对中国经济最重要的冲击是可能出现的欧盟和美国经济放缓（或者甚至是衰退），已把中国GDP增长的基线预测调低为2011年的8.9%（此前为9.1%），2012为8.3%（此前为8.6%）
- 2011年08月23日
- 2011年08月23日嵩县旅游局网络中心主任行国强说，此新闻是从嵩县白云山景区的网站上转载过来的，转载时工作人员不负责任，没有认真审核，目前正在追查相关人员的责任，以后一定会认真把关。
- 2011年08月23日大成基金相信，经济最差的时候已基本过去。与此同时，通胀见顶信号明确，舒缓了货币政策进一步收紧的压力。股市作为经济的领先指标，将先于经济走向复苏
- 2011年08月23日23日当天，在与到访日本的美国副总统拜登会谈时，菅直人向拜登道歉，称由于自己即将辞职，不能再兑现原定于9月上旬的访美约定。
- 2011年08月23日
- 2011年08月23日
- 2011年08月23日联合国人权高专皮莱22日在人权理事会有关叙利亚人权状况特别会议上讲话指出，自今年3月中旬民众抗议示威活动开始以来，共有2200人丧生。
- 2011年08月23日目前所有商业银行和农村信用机构不良贷款余额和比例从2002年底的近3 万亿元和1/3左右，下降到2010年底约8000多亿元和2%左右。
- 2011年08月23日《纲要》明确了我国保险业“十二五”期间的发展方向、重点任务和政策措施，是保险业实现科学发展的蓝图，是未来五年保险业发展的指南针
- 2011年08月23日联合国人权高专皮莱指出，叙利亚当局应允许人权专家进入叙利亚，就该国人权状况开展公正和彻底的调查和监督
- 2011年08月23日按照医疗保险的规定，医保只支付参保人员疾病治疗的费用，预防、体检等发生的费用不可能由医保基金支付。健康体检属于公共卫生范畴，组织职工体检的费用应纳入公共卫生而非医疗保险的支出
- 2011年08月23日瑞士银行将未来一个月金价预期从此前的每盎司1725美元上调至1950美元，还将未来三个月金价预期从此前的每盎司1850美元上调至2100美元
- 2011年08月23日据北京市房地产交易管理网的数据显示，截至昨日（8月22日），楼市的住宅库存量已达到108407套，直逼11万套的警戒线。即将到来的“金九银十”供应潮，或许将在库存压力下出现折扣战。
- 2011年08月23日河北、山西、安徽、江西、河南、湖南、贵州、陕西、甘肃、青海和宁夏省（自治区）的企业可以开展跨境贸易人民币结算
- 2011年08月23日在对超过3500位中国消费者调查后，尼尔森形成了第二季度中国消费者信心报告。“中国消费者信心指数下降，主要是上季度高收入预期在本季度回缓。”尼尔森大中华区总经理饶信凯分析说。
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