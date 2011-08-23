- 2011年08月23日总资产不过46.34亿元却抛出了5年内总投资近60亿元的项目，在限售股即将解禁之际，金正大此举既让市场惊叹又令市场不解
- 2011年08月23日近期，国土资源部对需报国务院批准建设用地的城市范围进行了调整，22个城市的建设用地审批权被收回，以后这22个城市的土地利用总体规划确定的中心城区范围内农用地转用和土地征收须报国务院批准。
- 2011年08月23日就在被带走接受调查前不久，潘潇在花都区第12届纪律检查委员会第6次全体会议上，面对全区700多名党员干部表示：“要毫不动摇地反腐败”、“规范领导权力的正确行使”
- 2011年08月23日
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- 2011年08月23日st东源正式更名金科股份，开盘报价15.6元。近期获批的涉及房地产的资产重组还有S*ST圣方、S*ST兰光
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- 2011年08月23日在其基线预测（美欧增长放慢，欧盟/美国增长平均1.4%）情况下，摩根士丹利资本国际(MSCI)中国指数仍有可能比现在水平上涨23%
- 2011年08月23日历塑化剂风波之后，部分久未露面的台湾原产饮料、食品如今又在零售门店悄然现身，此前调整过产品线的7-11等零售商此番又重新调整了台湾货品战略。
- 2011年08月23日香港通胀形势日益严峻，由于香港政府维持汇率的手段有限，一旦通胀形势恶化，巨大的社会压力，可能迫使香港政府不得不重新考虑联系汇率机制改革
- 2011年08月23日车辆购置税交通专项资金，主要用于国家和地方交通运输重点项目建设等支出
- 2011年08月23日受限购令影像，进入8月以来，期房住宅总成交量2781套，环比7月1日~21日的5609套，大幅下跌了50.4%，同比去年3216套，也下跌了13.5%，创下最近三年来的新低。
- 2011年08月23日8月汇丰中国制造业采购经理指数（PMI）预览数略升至49.8，接近经济扩张与收缩临界点。综合来看，中国经济硬着陆的风险很小，货币政策仍将继续保持紧缩不放松。
- 2011年08月23日周二沪深两市股指维持高开高走格局，银行、地产板块盘中双双扩大涨幅随即为市场注入了做多动能；午后沪深两市维持强势震荡格局，临近尾盘，沪指急速拉升，伴随量能放大
- 2011年08月23日为解决美国的长期财政赤字问题，奥巴马正在考虑推出能快速提振就业的举措，包括扩大基础设施支出计划、对招聘员工的税收刺激政策、削减雇员需支付的工资税等。
- 2011年08月23日据路透社消息，据三位消息人士23日表示,铁道部今年度拟发行总额不超过1,000亿元人民币的企业债，首批约300亿元最快将于9月中下旬发行
- 2011年08月23日中国农业大学学生城镇跟农村的学生比例是7：3，去年的比例是6：4左右。十年来第一次出现了农村生源低于30%的现象
- 2011年08月23日穆迪“很清楚自己在做什么，并会导致哪些后果，但最终给出的评级结果比分析师的判断高得多。”
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