- 2011年08月23日马尔格洛夫说：“俄罗斯没有也不会收留卡扎菲。当他下令从空中轰炸示威平民时，就已经被我们列入‘不想与之握手的人物'范畴了。我们不会收留任何令平民流血的人”
- 2011年08月23日8月23日，日本首相菅直人与美国副总统拜登举行会谈。双方就包括美军普天间机场（冲绳县宜野湾市）搬迁问题等驻日美军整编工作进行了商讨，确认了将按照日美间协议把机场移至名护市边野古的推进方针。同时，菅直人首相向拜登道歉，表示由于自己即将辞职而不能履行原定于9月上半月的访美约定，深感歉意
- 2011年08月23日跨境人民币直接投资在中国境内不得直接或间接用于投资有价证券和金融衍生品，以及用于委托贷款或偿还国内外贷款。
- 2011年08月23日金正日将于24日同俄罗斯总统梅德韦杰夫举行首脑会谈
- 2011年08月23日7天连锁酒店东莞某分店加盟商向7天酒店集团发去律师函，指责7天连锁无序扩张、不合理收费等问题，并要求7天就加盟商投资亏损进行赔偿。
- 2011年08月23日8月23日，韩国和乌兹别克斯坦商定当天晚间举行首脑会谈，签署资源开发合同，规模达41亿美元
- 2011年08月23日中国第二季度个人电脑发货量增长14%，至1，850万台，首次超过美国。
- 2011年08月23日该公司法人代表霍某事发后已被公安机关控制
- 2011年08月23日按照规划，到“十二五”末，我国8亿参保人的养老、医疗等社保信息都将统一在社保卡内
- 2011年08月23日按照规划，到“十二五”末，我国8亿参保人的养老、医疗等社保信息都将统一在社保卡内
- 2011年08月23日据德国外交部发布的消息，目前在德国冻结的利比亚资产高达73亿欧元
- 2011年08月23日作为一项政府福利，美国的食品券发给符合当地贫困标准的人口，以及一些生活有困难的灾民、合法移民、外国来美难民、小孩和退伍军人等
- 2011年08月23日外媒23日援引知情人士的话说，标准普尔公司(Standard & Poor's)总裁德文•夏尔马（Deven Sharma）将在年底离职。花旗银行(Citibank NA)首席营运长道格拉斯•彼得森（Douglas Peterson）将于9月12日接替标准普尔总裁一职
- 2011年08月23日市场不宜对汇丰PMI数据过度反应，应更多跟循实体经济数据来量度中国经济真正的动力
- 2011年08月23日海莉铃身高5呎9吋，体重115磅，三围32-25-34，她以高挑而窈窕的身段，穿着一件特别设计的晚装，同时获得最佳晚礼服小姐名衔
- 2011年08月23日银行体系流动性紧张推升国库现金定存利率创年内新高
- 2011年08月23日无论是以何种货币计价，金价都表现出强势上涨，现已进入了抛物线形态
- 2011年08月23日新加坡证券投资者协会研究公司表示，欧美债务和美国经济放缓是投资者市场面对的主要挑战，若伯南克暗示美联储将推出新刺激方案，那么将给全球股市及商品带来支撑，反之，恐怕将引发新一轮抛售潮。
- 2011年08月23日北京时间8月23日下午消息，据外电报道，瑞士银行集团(UBS)计划裁减约3500名员工，以力争到2013年底前节省20亿瑞郎（约合25亿美元）的年成本
- 2011年08月23日目前，吉尼斯世界纪录登记在案的最小鸡蛋长2.7厘米
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