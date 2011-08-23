- 2011年08月23日
- 2011年08月23日央行22日发布公告，表示为保持基础货币平稳增长和货币市场利率基本稳定，将于23日发行30亿元1年期央票，发行量较上一期回落20亿元。分析称近期不会加息。
- 2011年08月23日8月23日，日本首相菅直人在内阁成员恳谈会上，围绕自己的辞职条件中包括的《公债发行特例法案》等表示，“三个条件备齐时就辞职。至今一直托了大家的福。30日将会决定新首相吧。”
- 2011年08月23日调查显示，英国劳工的收入已连续第11个月下跌，8月份跌幅最大，薪水萎缩加上物价上涨，不仅民众的购买力大幅降低，储蓄额并创下2009年3月以来最大跌幅。民众负债水平也不断攀升，已连续第5个月增加。
- 2011年08月23日微软起诉摩托侵权案于今日举行首个听证会，旨在讨论微软专利的有效性，以及摩托罗拉是否侵犯了其专利等问题。听证会将持续十天左右
- 2011年08月23日据半岛电视台8月23日消息，来自反对派大本营班加西的民众得知这一消息后表示“非常震惊和沮丧”
- 2011年08月23日目前国际信用评级体系存在的问题归根结底是“力量”问题。现行国际金融体系是由发达国家打造的，亚洲目前并不具备真正的“力量”。西方依然控制着整个评级体系，而美国对评级机构尤其具有深远影响。
- 2011年08月23日北京西城法院首例适用婚姻法新司法解释的一起案件调解结案：房屋归产权登记的一方，婚后共同还贷款项及其对应财产增值部分，产权登记方对另一方进行补偿
- 2011年08月23日绿色和平组织今天(23日)上午召开发布会，公布全球品牌服装的有毒有害物质残留的调查结果。报告中称包括阿迪达斯、李宁在内的运动服中均含有有毒物质。
- 2011年08月23日对于反对派来说，找到卡扎菲的下落非常重要，因为这有着重要的象征意义。正如反对派“全国过渡委员会”主席贾利勒所言，逮捕卡扎菲才是利比亚革命真正的“胜利时刻”。
- 2011年08月23日李兆基说，如果一年捐10亿元，以每人受助10000元计，每年就可以令10万人受惠
- 2011年08月23日7·23事故检查组到中国铁路通信信号集团公司（下称通号集团）检查时，董事长马骋心脏病突发去世
- 2011年08月23日汇丰中国首席经济学家屈宏斌认为，8月PMI初值环比回升，可缓解市场对下半年经济出现急剧下行的担忧。
- 2011年08月23日近期资金面明显趋紧，但地方政府新债需求仍好显示有避险资金介入
- 2011年08月23日1年期央票发行利率停止上行缓释加息预期
- 2011年08月23日汇丰中国今日发布报告称，中国制造业PMI为49.8%，达到两个月以来最高。较7月份终值49.3有小幅回升。
- 2011年08月23日外贸发展方式转变取得积极成效，顺差进一步减少，增速比去年可能略有回落
- 2011年08月23日对广发证券的投资收益减少，以及上半年营业外收入的增加是公司业绩下滑的主因
- 2011年08月23日标普宣布，花旗银行首席运营彼得森将接任夏尔马，成为标普下一任总裁。
- 2011年08月23日因人工成本、财务费用等增加，大亚科技二季度净利润创3年新低
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