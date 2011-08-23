- 2011年08月23日因主营业务水务上半年利润增长较快，首创股份中期业绩同比增长近3成
- 2011年08月23日现任旧金山华裔市长李孟贤决定背弃当初不参选承诺，全力参选下任4年期的市长，似乎对他在民间的良好声誉毫无影响，最新民调显示李孟贤支持率依远超其对手
- 2011年08月23日公司总体经营情况良好，多家券商看好信立泰的发展
- 2011年08月23日800亿元次级债的最终可能在香港和内地两处发行，但由于香港发债成本较内地低廉，郭树清表示“希望香港能多发一点”
- 2011年08月23日中国驻菲律宾大使刘建超、香港旅行团死者家属、生还者、菲律宾旅游部和华人商会的代表都会出席
- 2011年08月23日金融时报引述知情人士的话说，他离职与标普下调美国评级无关，与媒体报道的美国司法部调查标普对MBS评级是否恰当也无关。
- 2011年08月23日上半年公司3G业务发展迅速，但是目前在收入中的贡献有待提高；同时光纤项目产生的折旧费用不容忽视
- 2011年08月23日汇添富蓝筹稳健基金经理苏竞认为，从市场实际情况来看，一方面，要通过对这些宏观数据和政策的提前预判来获取超额收益的可操作性并不大。另一方面，对一些短期数据和政策的高度敏感，说明投资者对长期的宏观经济走向没有把握
- 2011年08月23日
- 2011年08月23日上海黄金交易所今日上午发布公告称，近期，黄金市场价格涨幅较大，市场不确定因素增加，交易所自星期四起调整黄金合约保证金比例。公告还提到如果黄金价格波动继续加大，还将采取进一步措施。
- 2011年08月23日随着证监会提高行业企业上市标准、多家企业的IPO申请被搁置，餐饮连锁企业实现A股上市的前景愈发不被看好，境外上市成为另一选择
- 2011年08月23日这种情况并不在少数，自尾号限行措施实施以来，不少单位领导干部都有两辆公车备用
- 2011年08月23日周某表示：“我知道单位拿的钱不正当，所以想通过投资，赚到钱以后还给单位”
- 2011年08月23日据路透社消息，中国商务部副部长蒋耀平23日预计，在国内需求不断增加，扩大进口政策支持，以及国际市场大宗商品价格上涨的共同因素作用下，未来几个月中国进口增长有望快于出口，贸易平衡进一步改善
- 2011年08月23日对于解释三导致的“同居而不共财”的生活方式，调查中48.0%的人表示不能接受，36.7%的人表示能接受，15.3%的人表示不好说
- 2011年08月23日现任茅台集团董事长季克良或即将退休，现任茅台集团总经理袁仁国或将接任其职务。另据机构投资者透露，现任茅台股份公司总经理刘自力将接任袁仁国的股份公司董事长一职，现任股份公司副总经理杜光义将接任股份公司总经理。
- 2011年08月23日统计显示，全国头顶“一盆水”的城市有179座，占全国城市的25.4%；头顶“一盆水”的县城有285座，占全国县城的16.7%
- 2011年08月23日商务部副部长蒋耀平表示，外贸发展呈现出一些新的积极变化，发展方式转变取得积极成效。
- 2011年08月23日商务部副部长蒋耀平表示，中国对外贸易对国家社会经济发展有四大贡献：推动经济增长、扩大社会就业、推动产业升级，以及促进体制机制创新。
- 2011年08月23日修改后，除严重危害国家安全、社会公共利益的案件外，一般案件中近亲属有拒绝作证的权利。但近亲属仅限父母、子女和配偶
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富