- 2011年08月23日由于利比亚局势变动，我们在利比亚的投资活动受到一些影响。我们希望利比亚局势尽快稳定，同时也希望继续跟利比亚开展这方面的合作。
- 2011年08月23日出借人根据约定，将利息计入本金请求借款人支付复利（俗称利滚利）的，只要约定利率不超出人民银行公布的同期同类贷款利率的4倍，人民法院应予支持
- 2011年08月23日广东钢铁集团将不再囊括广东两家钢铁企业广钢集团和韶钢集团的资产，而成为宝钢集团的全资子公司。
- 2011年08月23日受外围转暖影响，两市早盘小幅高开，券商、地产带动诸板块纷纷反弹，股指再度上行，但随着卖盘增强，股指冲高回落，再度跌回盘初高点区域
- 2011年08月23日中国不仅是用财政赤字，实际是用信用赤字，以大规模发放贷款的方式，来摆脱金融危机的困扰，这会带来不良贷款的风险
- 2011年08月23日到2015年，一汽大众计划在全国范围内发展授权一级经销商800余家，与现在的445家相比，增加近一倍
- 2011年08月23日有消息称，宝钢集团昨天（8月22日）与广东省国资委和广州市国资委签署了广东钢铁集团减资协议和重组框架协议，原来制定的广东钢铁集团的重组方案将完全变身。
- 2011年08月23日随着不断飙升的离婚率，以及社会上广泛的对高度物质化的新风气的担忧，中国政府正在试图阻止中国女人嫁给金钱而不是爱情
- 2011年08月23日上半年原材料价格上涨、人力资源成本上升、用电形势紧张和人民币升值等不利因素很大程度上影响了公司利润
- 2011年08月23日一旦全国大中城市的房租暴涨，而CPI中居住价格指数权重又大幅调高，四季度到明年的CPI或将居高不下
- 2011年08月23日据最新一轮资源评价，面积56万多平方公里的塔里木盆地油气资源总量达到160亿吨，其中石油80亿吨、天然气10万亿立方米，被誉为中国油气工业的“希望之海”
- 2011年08月23日地方人士观察，马英九执政3年多，不能说没有政绩，尤其南部的农渔民感受到农渔产品销往大陆的好处，这些长期支持绿的农渔民可能因此而转投蓝
- 2011年08月23日商务部副部长蒋耀平表示，中国的外贸直接带动就业人数超过8000万人，其中60%来自于农村转移劳动力，有效促进了社会稳定和城乡统筹发展。
- 2011年08月23日植入其心脏的设备包括一个由电机、进出口导管和控制设备组成的泵。该泵将血液从左心室心尖部推至主动脉
- 2011年08月23日行业低迷导致公司上半年净利润同比下降，但业内分析整体经营形势平稳，菊酯业务未来盈利向好
- 2011年08月23日据21世纪经济报道消息，8月22日，近百名在上周末突然被通知离职的高朋网员工来到上海办公室，与从北京赶来的高朋网一位高姓副总裁、人力资源总监杨莉以及法务Sammy进行了几小时的谈判
- 2011年08月23日2010年，外向型经济带来的税收约占全国1/3，外贸直接带动就业人数超8000万人，其中60%是来自农村的转移劳动力。
- 2011年08月23日日媒称，近年来，亚洲的经济可以说是异军突起，然而揭下这张华丽的表皮，内里却仍然是少数人掌权的社会结构。人与人之间差距的加大，让不平等的感觉不断加深。从前外界无法感知的闭塞感，在游行中体现得淋漓尽致
- 2011年08月23日机构对吉林敖东人工肝项目普遍看好，国泰君安认为公司医药稳健有余而进取不足的形象正在改观
- 2011年08月23日在蔡宋对决的场合，蔡英文43.6%领先宋楚瑜33.6%。如果是马英九、蔡英文、宋楚瑜三人对决，马英九仍然领先，马英九支持度35.1%，蔡英文支持度33.9%，宋楚瑜支持度14%
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