- 2011年08月23日针对中国北车日前被指其生产的一辆高铁列车的车轴存在可能危及安全的裂纹一事，该公司一位人士回应道，铁道部组织专家论证后认为，探伤报告中标示有裂纹的车轴没有问题，无需维修和更换。
- 2011年08月23日据北京晨报消息，8月19日，奇瑞汽车与中非发展基金签署战略合作协议，双方将成立一家合资公司，共同开展对非合作，积极培育和开拓非洲汽车市场，加快推进奇瑞汽车的国际化步伐
- 2011年08月23日公司所在行业未来利润规模仍非常可观，公司或通过资本运作方式进一步释放利润空间
- 2011年08月23日身处氯碱景气周期，但公司毛利率却出现持续下滑
- 2011年08月23日研究人员发现了一种新的材料处理方法，可以像画画一样在金属化合物材料上“描绘”出具有超导性能的电路，还可“擦去”电路中需要修改的部分
- 2011年08月23日关于两岸关系上，蔡英文表示，应视两岸经贸为全球布局的一环，双方经贸关系应建立“互惠而非让利、和平而非冲突、对等而非主从”的关系
- 2011年08月23日美国财政部对美国未来财政状况的预测时间期是10年，而标准普尔是3－5年。在David Beers看来，这只能说是“看法不同”
- 2011年08月23日陈云峰表示，温州楼市的震荡应该只是小面积的，不足以推广到全国，如果政策持续收缩的话，调控也至少要两年之后才能出现效果
- 2011年08月23日有消息称，新华联控股（集团）正在洽谈太奶子重整工作事宜，但包括土地在内的整体重整方案并未最终确定。
- 2011年08月23日信用产品收益率曲线趋陡峭 作者：孔驰 文章编号：0823103232 当前状态：未处理 创建时间：2011-08-23 10:32:32 最后时间：2011-08-23 10:37:45 分析人士认为短融面临的利率风险较小，资金面宽松背景下收益率得益持续下跌
- 2011年08月23日今年以来，物价涨幅比较高，广东1至7月份累计涨幅同比上涨5.3%，其中7月份涨幅更高达6.1%
- 2011年08月23日在未来五年，泰康人寿的发展规划是年保费收入突破2000亿元，资产达到1万亿元，净资产500亿元，税后利润突破100亿元
- 2011年08月23日公司业务增长稳定，未来海上石油作业和陆上通航方面，都将迎来广阔发展空间
- 2011年08月23日因投资收益增加，二季度西水股份扭亏为盈，但上半年净利润同比仍大幅下降
- 2011年08月23日截至去年3月底，莎及其家人名下存款高达683万余元，股票市值87.8万余元。扣除所有家庭收入和贪污所得，莎家尚有529万余元巨额财产不能说明合法来源
- 2011年08月23日惠普TouchPad售价最低降至99.99美元，使销售出现井喷。亚马逊、塔吉特(Target)和沃尔玛等各大零售商的TouchPad上周日均已售罄
- 2011年08月23日高朋网目前又迅速又开始剧烈收缩战线，负责高朋天津大区部分员工劳动仲裁申诉的律师赵占领表示，截至目前，至少有秦皇岛、烟台、南宁等13个地方分站整体被撤，上海、杭州、武汉、福州等18个分站进行了部分裁员，被裁人数或达400人。
- 2011年08月23日由于参股公司小松山推的投资收益大幅减少和税负增加，公司盈利仅微增1.30%
- 2011年08月23日面对同样的经济形势与行业背景，钢铁企业的表现却各不相同
- 2011年08月23日通过程由商流、物流、资金流和信息流共同组成。仅以物流为例，物流费用包括：运输费用(约占54%)、保管费用(约占34%)和管理费用(约占12%)
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