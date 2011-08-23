家乐福任命Garnier担任中国区新总裁 2011年08月23日 《财经》综合报道 Garnier将从明年4月份起接替Eric Legros的职务，担任中国区新总裁

世行表示将尽快为利比亚提供经济援助 2011年08月23日 世界银行当日在一份简短声明中说，世行与联合国都在关注利比亚局势进展，目前世行在利比亚首都的黎波里没有雇员，世行将尽快为利比亚的经济复苏提供援助

日研究显示蚕蛾有可能成为毒品缉私员 2011年08月23日 地球上有名称的昆虫达上百万种，它们拥有大量独特的受体。如果能在这些受体中找到对毒品、炸药、疾病等气味产生反应的受体，并将相应基因移植到蚕蛾体内，就能帮助防止犯罪、诊断疾病等

法国欲承办利比亚形势国际会议 2011年08月23日 萨科齐在与贾布里勒的通话中表示，法国将继续支持利比亚反对派“全国过渡委员会”，并向贾布里勒发出邀请，希望后者能在24日访问法国

奥巴马称利比亚局势依然不确定 2011年08月23日 他说，利比亚的局势还有一定程度的不确定性，还有一些政权的残余力量会带来威胁。他敦促利比亚的反对派进行和平、包容和正义的过渡

俄呼吁国际社会在利比亚问题上遵守联合国相关决议 2011年08月23日 声明说，利比亚卡扎菲政权和反对派之间旷日持久的武装冲突已进入到双方为控制首都的黎波里而展开巷战的关键时刻。激烈的战斗导致双方及平民大量伤亡