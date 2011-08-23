- 2011年08月23日路透社称，卡扎菲的表演才能在出访时最能得到体现：届时，他会睡在贝都因人的帐篷中，由数十名女性保镖负责守卫。在2010年8月出访意大利期间，卡扎菲邀请数百名年轻女性皈依伊斯兰教，使原本旨在加强两国关系的意大利之行受到影响
- 2011年08月23日据经济观察网消息，7月份中国一次性向美国订购了53.34万吨玉米。据此，一些国际粮食交易商预测今年中国仅从美国就要采购超过500多万吨的玉米，而包括美国专家在内的一些国际人士认为，未来5至10年之内，中国将成为美国玉米的最大出口
- 2011年08月23日当前在内地，企业所得税为25%。只有双认证软件企业、部分高科技企业和西部开发的鼓励产业才能享受15%的所得税。而允许横琴符合条件的企业按15%征收企业所得税，减税幅度40%
- 2011年08月23日公司有色金属采选冶炼和有色金属贸易业务均实现大幅增长
- 2011年08月23日Garnier将从明年4月份起接替Eric Legros的职务，担任中国区新总裁
- 2011年08月23日世界银行当日在一份简短声明中说，世行与联合国都在关注利比亚局势进展，目前世行在利比亚首都的黎波里没有雇员，世行将尽快为利比亚的经济复苏提供援助
- 2011年08月23日但国际财经公关公司哲基杰讯合伙人、穆迪法国公司前主管凯瑟琳·格斯特指出，即使欧洲成立自己的信用评级机构，也无法解决主权债务评级可能引发各国争议和冲突的问题
- 2011年08月23日丰田和福特将在未来达成结盟，涉及领域限定在后轮驱动混合动力车、车载电话、导航及娱乐系统方面
- 2011年08月23日路透引述的有关正式文件显示，该笔贷款用以购买中国产直-9（Z-9）多用途直升机，飞机数量不详
- 2011年08月23日地球上有名称的昆虫达上百万种，它们拥有大量独特的受体。如果能在这些受体中找到对毒品、炸药、疾病等气味产生反应的受体，并将相应基因移植到蚕蛾体内，就能帮助防止犯罪、诊断疾病等
- 2011年08月23日摩根士丹利将下调除智利之外的拉丁美洲今明两年GDP增长预期。
- 2011年08月23日对于这两对动车组开行7个月后即被降格，报道引述知情铁路人士说法，这次调整是铁道部的统一安排，主要任务是降速
- 2011年08月23日埃斯珀森说，该战略的主要目标是保持北极地区经济的可持续发展，尊重北极地区脆弱的气候、环境和自然生态，与国际伙伴进行密切合作，以确保一个和平、可靠和安全的北极地区
- 2011年08月23日接近国家药监局的人士称，药监局打算将目前保健食品的部分功能缩减、合并，目前正在对《保健食品功能调整方案》公开征求意见。根据调整方案的初稿，保健食品功能将从27种压缩为18种，5功能将被取消
- 2011年08月23日萨科齐在与贾布里勒的通话中表示，法国将继续支持利比亚反对派“全国过渡委员会”，并向贾布里勒发出邀请，希望后者能在24日访问法国
- 2011年08月23日中国汽车租赁产业正以年均20%-30%的速度增长，预计到2015年，全国租赁车辆需求将达到30万-40万辆，营业收入将达到180亿元。在今年中国车市爆冷的背景下，汽车租赁公司数量暴增，已有一定规模的更是争相扩充，疯狂拓展业务版图。
- 2011年08月23日调查机构盖洛普周一公布，在8月17-18日的全国选民调查中，罗姆尼以48%的支持率稍稍领先拥有46%支持率的奥巴马
- 2011年08月23日他说，利比亚的局势还有一定程度的不确定性，还有一些政权的残余力量会带来威胁。他敦促利比亚的反对派进行和平、包容和正义的过渡
- 2011年08月23日声明说，利比亚卡扎菲政权和反对派之间旷日持久的武装冲突已进入到双方为控制首都的黎波里而展开巷战的关键时刻。激烈的战斗导致双方及平民大量伤亡
- 2011年08月23日此外，秘书长利比亚问题特使哈提卜以及秘书长冲突后规划特别顾问伊恩·马丁将前往多哈与利比亚“全国过渡委员会”领导人会面
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