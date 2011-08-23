阿尔及利亚列车追尾造成三十余人伤亡 2011年08月23日 初步调查结果显示，一列从阿尔及尔开往布米尔达斯省泰尼亚市方向的客运列车与同一方向行驶的一列“速度较慢”的货运列车发生追尾事故

美国称不会向利比亚派遣地面部队 2011年08月23日 美国国防部发言人戴夫·拉潘说，五角大楼掌握的情报显示，卡扎菲没有离开利比亚。但美方也不清楚卡扎菲当前的藏身之处