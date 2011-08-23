- 2011年08月23日要充分利用微博这一新型信息传播平台，要确保信息的真实性，坚决杜绝虚假信息的传播，营造健康向上的网上舆论氛围
- 2011年08月23日初步调查结果显示，一列从阿尔及尔开往布米尔达斯省泰尼亚市方向的客运列车与同一方向行驶的一列“速度较慢”的货运列车发生追尾事故
- 2011年08月23日受主营业务成本加大影响，虽然公司营收呈上升趋势，但是毛利率却环比下滑两个百分点
- 2011年08月23日布拉德预计美国2011年下半年实质经济成长率将为2.5%，经济增长可能延续到2012年
- 2011年08月23日国药控股转让浙江复星68.6%股权给国药控股，意在内部整合资源提高经营效率，公司将继续从国药控股分享医药商业的投资收益
- 2011年08月23日美国国防部发言人戴夫·拉潘说，五角大楼掌握的情报显示，卡扎菲没有离开利比亚。但美方也不清楚卡扎菲当前的藏身之处
- 2011年08月23日副总裁布拉德利表示，如何处理PC业务，惠普还没有做决定，未来8-12周可能会完成评估。“无论惠普如何处理PC业务，我都会继续留在惠普”布拉德利表示
- 2011年08月23日原材料成本成本上升、人工费用增长，公司毛利率继续下降
- 2011年08月23日国家行政学院经济学部主任张占斌透露，目前国家正在酝酿加快上述领域的改革，围绕经济管理权限和社会管理权限下放制定一系列政策，预计未来将会陆续出台
- 2011年08月23日从2009年底开始，白糖批发价格从每吨5300元左右一路上涨，近两年虽然价格有几次回调，但是总体涨势凌厉。目前，新疆等地白糖批发价格已经站上每吨8000元的历史高点,昨日新疆糖价每吨8300元左右
- 2011年08月23日有消息称，十二五期间我国新能源汽车，以及包括动力电池、电机、电控在内的关键零部件和核心技术方面将获得大力发展。
- 2011年08月23日据报道，王建华已是新飞电器今年来第四位离职的高管，此前还有冰箱销售总经理羊健，技术中心总经理梁尚勇，首席运营官、总经理兼法人代表丁俊发。若加上去年12月离职的董事长张冬贵，新飞电器近9个月的离职高管数量达到5位
- 2011年08月23日由于该案涉及强奸、故意杀人两个罪名，云南省高级人民法院除对涉及个人隐私部分不公开开庭审理外，公开开庭审理了本案
- 2011年08月23日美国将继续敦促中国允许人民币升值，但也明确表示预计未来一年还无法实现这点。 但他说道:“我认为他们将继续允许人民币微幅升值。”
- 2011年08月23日23日人民币汇率中间价为1美元对人民币6.3987元
- 2011年08月23日黄毅表示，安全生产法实施几年来，收到了很大的成效，但是在实践当中也反映出了一些问题，需要进行不断的完善
- 2011年08月23日黄毅表示，通过初步的分析发现，这起事故既暴露出信号系统设计上的缺陷，从而导致雷击造成的故障问题，同时也反映出故障发生之后，应急处置不力以及安全管理上存在的漏洞
- 2011年08月23日第二季度美国销售数据显示，Android操作系统在智能手机中占有市场份额的52%，在整个手机市场占据43.4%的份额
- 2011年08月23日他介绍说，按照事故调查处理的程序，对事故责任的认定需要建立在广泛调查的基础之上，在认定了事故性质、原因之后，再确认这次事故的直接责任、间接责任、领导责任
- 2011年08月23日按照国务院的统一部署，这次大检查从12个部委抽调了286名工作人员，其中有175名专家，组成12个检查组，在10个铁路局对49个在建的高铁项目，6000公里的高铁运营线路进行全面的大检查，目前12个检查组都已经到位开展工作
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