- 2011年08月23日阿拉伯国家联盟（阿盟）22日在一份声明中说，阿盟与利比亚“全国过渡委员会”完全团结在一起，希望“全国过渡委员会”在开创新阶段和保护利比亚独立、主权和领土完整的努力能够成功
- 2011年08月23日贾利勒说，目前反对派武装尚未完全控制首都的黎波里，阿齐齐亚兵营及其周边地区仍然被政府军控制，因此难以确定卡扎菲身在何方，是否已离开利比亚
- 2011年08月23日严厉打击整治制售假劣食品药品的“黑作坊”、制售假劣生产生活资料的“黑工厂”、收赃销赃的“黑市场”和涉黄涉赌涉毒的“黑窝点”
- 2011年08月23日共和党在众议院的二号人物坎托当日在《华盛顿邮报》上撰文指出，联邦政府的债务危机是民主、共和两党多年财政管理不善和高攀的社会福利支出所致，就业危机则导致美国失业率居高不下
- 2011年08月23日据华尔街日报消息，中国建设银行股份有限公司22日表示，该行对地方政府贷款的风险敞口是可控的，其中84%的贷款可满足现金流全覆盖
- 2011年08月23日财政部财科所税收政策研究室主任张学诞称，中国近几年来贫富差距很大，此时鼓励人们消费更多的奢侈品将不利于社会稳定；其次即使降税，也未必会出现奢侈品降价的结果，更不会起到拉动内需的作用
- 2011年08月23日8月22日，财政部、海关总署、国家税务总局联合下发通知，我国未来十年的进口天然气将享受一定比例的增值税返还。据估计，仅中亚天然气项目每年便可返回增值税48亿元，使国内外气价差得以缓冲，但也再次推迟了国内天然气定价机制改革
- 2011年08月23日由于西班牙球员工会和西班牙职业足球联盟的劳资谈判破裂，包括梅西、C罗等大牌球星在内的西甲和西乙球员举行罢工。原计划上周末开赛的西甲和西乙联赛首轮比赛被迫推迟，这是西班牙足球联赛27年来首次停摆
- 2011年08月23日根据泰康人寿未来三年的发展战略，泰康人寿将在香港和上海证券交易所成功上市，保险新单价值不低于80亿元
- 2011年08月23日根据泰康人寿未来三年的发展战略，泰康人寿将在香港和上海证券交易所成功上市，保险新单价值不低于80亿元
- 2011年08月23日反对派目前正在市内清除卡扎菲残余部队，卡扎菲本人仍然下落不明
- 2011年08月23日利比亚驻伦敦大使馆代办马哈茂德·纳库表示，在后卡扎菲时期，“我们也可能遇到困难或犯错，但是反对派将很快组建过渡政府，避免出现权力真空”
- 2011年08月23日法国《费加罗报》发表文章说，在美国主权信用被降级后，美国向它的第一大债权国中国再次表示美元债权安全牢靠
- 2011年08月23日国家工商行政管理总局22日召开“为民服务创先争优”视频会议，决定在全国工商行政管理系统实施“服务优化工程”“和谐惠民工程”“窗口擦亮工程”“形象亮化工程”“素质提升工程”等五项工程
- 2011年08月23日国内汽车增速下滑，投资收益为公司添厚业绩
- 2011年08月23日因调整产品结构，加强营销力度，曙光股份上半年营收和净利润同增
- 2011年08月23日截至8月22日，今年以来共有112家上市公司实施了定向增发，定增项目募集资金达到2992亿元，远远超过同期首次公开发行的融资额
- 2011年08月23日公司正逐渐转型为以制剂为主的全球制药企业，运营资金和资本性支出加大，将发债8亿元用于偿还银行长期借款和补充营运资金
- 2011年08月23日上海市质监部门22日提醒，电梯使用中应注意使用单位安全管理意识淡薄、维保能力尚待提高、产权问题导致电梯维保“扯皮”三大隐患
- 2011年08月23日比亚迪二季度的净利润仅为862万元，创下2003年以来单季最差业绩记录，公司的三大主营业务表现也十分乏力
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