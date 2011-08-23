国际社会呼吁利比亚尽早实现权力交接 2011年08月23日 阿拉伯国家联盟（阿盟）22日在一份声明中说，阿盟与利比亚“全国过渡委员会”完全团结在一起，希望“全国过渡委员会”在开创新阶段和保护利比亚独立、主权和领土完整的努力能够成功

美众议院多数党领袖批评奥巴马政府经济政策 2011年08月23日 共和党在众议院的二号人物坎托当日在《华盛顿邮报》上撰文指出，联邦政府的债务危机是民主、共和两党多年财政管理不善和高攀的社会福利支出所致，就业危机则导致美国失业率居高不下

西班牙足球甲级联赛将继续因劳资纠纷停摆 2011年08月23日 由于西班牙球员工会和西班牙职业足球联盟的劳资谈判破裂，包括梅西、C罗等大牌球星在内的西甲和西乙球员举行罢工。原计划上周末开赛的西甲和西乙联赛首轮比赛被迫推迟，这是西班牙足球联赛27年来首次停摆

利比亚政府军在阿齐齐亚兵营外与反对派武装发生交火 2011年08月23日 反对派目前正在市内清除卡扎菲残余部队，卡扎菲本人仍然下落不明

利比亚反对派称大本营将很快迁至首都 2011年08月23日 利比亚驻伦敦大使馆代办马哈茂德·纳库表示，在后卡扎菲时期，“我们也可能遇到困难或犯错，但是反对派将很快组建过渡政府，避免出现权力真空”

国际舆论聚焦拜登访华 2011年08月23日 法国《费加罗报》发表文章说，在美国主权信用被降级后，美国向它的第一大债权国中国再次表示美元债权安全牢靠