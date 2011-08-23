- 2011年08月23日日本能够避免评级下调的可能性很低。尽管当局对日圆的飙升进行了干预，但期间日本经济仍然恶化
- 2011年08月23日这20亿元的合同除4月18日与中芯成都补签的51万元人民币《购销合同》外，其余均宣告解除
- 2011年08月23日渤海蓬莱19－3油田溢油事故现场仍有少量油膜覆盖，海面仍有油花冒出。联合调查组强调，在事故索赔中要做到切实依法维护受损渔民的合法权益，切实依法维护国家海洋生态环境利益
- 2011年08月23日截至昨日，已有7家上市银行披露2011年半年报。净息差回升、手续费及佣金净收入保持高增长是上市银行业绩增长的主要原因
- 2011年08月23日这表明存货激增尚未引起企业资产周转情况的恶化。从存货构成明细来看，上市公司原材料的比重远远高于产成品，这说明存货增长主要是因“备货”而不是因“滞销”引起
- 2011年08月23日卡恩的法律团队称，这名前法国政治家对纽约检方团队认为“该案件无法深入下去”表示“感激”
- 2011年08月23日知名财经评论员皮海洲就曾公开表示过“一对多”最终沦为老鼠仓的可能极大，这是因为投资一对多产品较之于投资公募基金来说，基金公司和“一对多”的投资人有可能获得更好的投资收益，实现双赢
- 2011年08月23日两个设备不同，缺陷是允许有的，探伤总是有些缺陷，比如表面不平什么的。但这些是有规定的，国际标准不能超过3毫米，国内标准不能超过2毫米，国内比国际标准还要严格
- 2011年08月23日8月22日，澳大利亚石油和煤层气生产商Bow Energy 公司公告称，中石油及壳牌合资公司Arrow Energy公司向其发出初步收购提议，收购价格总额约为5.205亿澳元(合5.4亿美元)，每股约为1.48澳元。
- 2011年08月23日“LILANZ”品牌、副品牌“L2”，今年秋、冬季的总订单金额均较去年同期大幅上升，订单的平均销售价格及销售量均达双位数增长
- 2011年08月23日小肥羊预计2011年下半年公司资本开支为1.38亿元，较今年上半年增加1.35倍，资金将来自公司内部资源
- 2011年08月23日今日就有三家上市公司针对其发出的乌龙中报进行了更正。其中，最为乌龙的公司是方圆支承，这家公司居然把2010年的中报数据错当2011年的中报予以提交
- 2011年08月23日上半年业绩增长主要得益于资产管理业务和自营业务的增长
- 2011年08月23日《新一轮楼市限购名单最快8月底出炉》等12则
- 2011年08月23日在今年初，中国商务部西亚非洲司司长钟曼英曾表示，截至当时已经有26家中资企业进入利比亚，涉及200多亿美元的项目，主要分布在住房、铁路、石油服务、通讯领域
- 2011年08月23日广电网络公告称，为应对三网融合竞争，该公司拟投资23.2亿元，全面推广高清互动项目。据预计，未来7年将获利超过18亿元。
- 2011年08月23日有关部门表示，截至上半年，中国节能减排指标完成情况并不理想，预计完成年度指标的压力较大，特别是在氮氧化物方面
- 2011年08月23日进入8月底，已经有超过一半的上市房企公布了自身的半年度报告。虽然绝大部分房企的整体业绩出现了近2成的增长，但在上半年的调控政策打压下，有近半数的房企业绩出现下滑。而部分二三线房企为了规避调控风险，开始涉足其他产业。
- 2011年08月23日权威人士称，尽管面临地方政府的“阻力”，但新一轮楼市限购的城市范围不会太窄，届时可能有30多个二三线城市被纳入限购名单。这一数字比预期要大
- 2011年08月23日有消息称，物联网“十二五”规划正进入专家论证阶段，预计9月份召开部长办公会，最快将于当月出台。
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