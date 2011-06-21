俄向国际空间站发射今年第三艘货运飞船 2011年06月22日

希腊新内阁赢得议会信任投票 2011年06月22日

甘肃天水抢劫储蓄所杀人嫌犯被抓获 2011年06月22日 6月19日11时50分许，位于该市秦州区七里墩的一储蓄所内发生一起抢劫案，嫌犯持匕首当场杀害两名工作人员，抢走现金5.3万余元人民币后逃离

联大通过潘基文继任联合国秘书长决议 2011年06月22日

美国参议院批准帕内塔担任国防部长 2011年06月22日

洪博培正式宣布竞选美国总统 2011年06月22日