- 2011年08月23日2008年2月至2011年3月，中共江苏省委常委、南京市委书记。2011年3月，任中共江苏省委副书记。2011年8月，任北京大学党委书记
- 2011年08月23日纽约黄金价格已连续上涨6个交易日，5次刷新历史纪录,目前离1900美元关口仅差一步之遥
- 2011年08月22日
- 2011年08月22日埃及外长阿拉比22日宣布，埃及即日起承认利比亚反对派的全国过渡委员会为利比亚的合法政府。
- 2011年08月22日利比亚反对派“全国过渡委员会”领导人称，阿齐齐亚兵营与周边地区仍不在控制之下，并不知道卡扎菲是否在那里，也不清楚他是否还在利比亚，还是已经出国。
- 2011年08月22日中国海监船只和飞机19日巡航监视发现油田海域有3处油膜覆盖区域，油膜长度从5公里到10公里不等，宽度50米到100米，分布的海域范围达1．35平方公里。
- 2011年08月22日8月22日，云南省高级人民法院在昭通对李昌奎案进行再审。晚上晚上9点20分左右，云南省高院再审判处李昌奎死刑。
- 2011年08月22日
- 2011年08月22日
- 2011年08月22日特区政府发言人表示，由于国际食品价格持续高企，私人房屋租金进一步上升，以及本地成本压力增加，短期内通胀情况可能持续显著。
- 2011年08月22日英国国防部周一宣布，英国皇家空军将从波音公司(BA)订购14架新型支奴干直升机，订单总价值为10亿英镑(约合16亿美元)。英国国防部表示，此项交易将使英国空军的起重直升机数量增至60架，在欧洲排名第一。
- 2011年08月22日雅诗兰黛表示，将开始在公司内外寻找新的首席财务官人选。该公司未透露库恩斯计划中的离职的原因
- 2011年08月22日香港基金业2011年上半年总销售额210．56亿美元，净销售额51．03亿美元，同比分别上升66．3％和14．2％。
- 2011年08月22日
- 2011年08月22日34个成员国整体国内生产总值增幅持续下降，环比季度增幅为0．2％，比第一季度减少0．1个百分点。
- 2011年08月22日
- 2011年08月22日8月22日，蔬菜价格以涨为主；食用油价格稳中有涨；肉类、水产品价格微幅波动；禽蛋、成品粮、奶类价格基本稳定。
- 2011年08月22日8月21日21时许，四川省隆昌县发生森林大火，因气候干燥和风向原因，大火于22日凌晨2时蔓延到重庆荣昌县境内，为迅速控制火势，武警重庆总队迅速出动1400名官兵紧急赶往火灾现场，增援火灾扑救工作
- 2011年08月22日在2011年1月1日至2020年12月31日期间，在经国家准许的进口天然气项目进口天然气价格高于国家天然气销售定价的情况下，将相关项目进口天然气（包括液化天然气）的进口环节增值税按该项目进口天然气价格和国家天然气销售定价的倒挂比例
- 2011年08月22日生产成本过高、市场份额小以及市场造假产品是这8家企业退出的主要原因。
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