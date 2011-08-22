渤海溢油事故海面仍有油花冒出 2011年08月22日 中国海监船只和飞机19日巡航监视发现油田海域有3处油膜覆盖区域，油膜长度从5公里到10公里不等，宽度50米到100米，分布的海域范围达1．35平方公里。

利比亚驻华大使馆降旗 2011年08月22日

经济前景担忧打压 大宗商品冲高回落 2011年08月22日

香港上半年基金净销售额创历史新高 2011年08月22日 香港基金业2011年上半年总销售额210．56亿美元，净销售额51．03亿美元，同比分别上升66．3％和14．2％。

中国一汽集团首批新能源轿车下线 2011年08月22日

7月底以来全国香蕉价格止跌回升 2011年08月22日 8月22日，蔬菜价格以涨为主；食用油价格稳中有涨；肉类、水产品价格微幅波动；禽蛋、成品粮、奶类价格基本稳定。