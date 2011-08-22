江西省政府原副秘书长吴志明严重违纪违法被开除党籍 2011年08月22日 江西省纪委22日通报，中共江西省纪委日前对江西省政府原副秘书长、党组成员吴志明严重违纪违法问题进行了立案检查

成本推动月饼价格年年涨 专家称月饼定价应考虑多种因素 2011年08月22日 专家认为，从长期看，农副产品价格上涨的趋势难以改变，月饼企业应做好应对。