- 2011年08月22日调查结果初步显示，“7·23”甬温线特别重大铁路交通事故确实是一起不该发生的、可以避免和防范的一起责任事故。
- 2011年08月22日以为世界华商协会前女员工称，协会只管要业绩，不管用什么手段。“我在的时候，居然鼓励女业务员在开大会时半夜造访客户下榻的酒店，说是清静好谈业务。”
- 2011年08月22日江西省纪委22日通报，中共江西省纪委日前对江西省政府原副秘书长、党组成员吴志明严重违纪违法问题进行了立案检查
- 2011年08月22日本期债券中，天津、河北、江西、广西、四川、贵州、甘肃省(区、市)额度分别为12亿元、36亿元、35亿元、30亿元、67亿元、27亿元、29亿元。各省(区、市)额度以2011年地方政府债券(五期)名称合并发行、合并托管上市交易。
- 2011年08月22日北约秘书长拉斯穆森在声明伊始督促卡扎菲放弃政权，避免更多流血冲突。他说：“卡扎菲政权明显正在土崩瓦解。卡扎菲越早意识到他自己无法战胜利比亚人民，利比亚人民遭受的苦难与流血就会越少。”
- 2011年08月22日“实名制”寄快件需要寄件人出示身份证、登记个人信息，然后快递业务员将寄件人身份证号码和手机号录入电脑中一个公安部门安装的特殊软件。
- 2011年08月22日2011年上半年，集团物业销售收入约为679万港元，上年同期为23.73亿港元，同比下降100%。导致集团总收入同比下降55%。归于母公司所有者的净利润为16.40亿港元，较上年同期的10.42亿港元增长57%
- 2011年08月22日近年来华润置地持续获得母公司注资，“孵化战略”已然成为华润置地的拿地模式之一
- 2011年08月22日“目前已经采取的措施是控制新增贷款规模，收回支行铁道部贷款审批权，限制非主业项目贷款只发放建设贷款。”
- 2011年08月22日美国副总统拜登说，美国国债从未违约，今后也不会违约。拜登没有撒谎，美国政府赤裸裸搞美债违约的概率非常小。但从收益率来说，却不是这么回事了。美元贬值，也是美债违约的一个方式，而且非常巧妙。
- 2011年08月22日腾讯微薄注册账户数与新浪微博已几乎持平，微博市场两强的局面大体落定
- 2011年08月22日中恒集团成为今日两市唯一跌停个股，为近三年来首度跌停，部分投资者担忧是补跌开始
- 2011年08月22日宏观经济放缓以及小汽车优惠政策取消，影响吉利汽车上半年盈利表现
- 2011年08月22日从我国对外贸易结构来看，人民币跨境贸易结算的微观基础并不扎实，人民币国际化还存在一定局限性。
- 2011年08月22日“朝鲜想和俄罗斯搞好关系，平衡与中国的这种关系，防止过分依赖中国，这是很重要的一点。除了这些原因，朝鲜多边外交是为了‘核计划’，因为按照朝鲜的设想，朝鲜想成为一个永久的核国，”
- 2011年08月22日众小股东认为，湖北证监局如果对凯迪电力涉嫌内部交易等事认定为“没关系”、“不违规”，实在难以服众。
- 2011年08月22日国内的成品油价调整机制含糊其辞，就像盲人摸象，拥有了解释权的部门也就有操作空间。
- 2011年08月22日香港7月份综合消费者价格指数(CPI)较上年同期上升7.9%。
- 2011年08月22日人力资源社会保障部部长尹蔚民表示，我国将进一步完善留学人员回国政策，尽快研究制定完善我国“绿卡”待遇、降低“绿卡”门槛的政策规定。
- 2011年08月22日专家认为，从长期看，农副产品价格上涨的趋势难以改变，月饼企业应做好应对。
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