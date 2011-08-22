- 2011年08月22日标普对全球评级行业出现更多竞争表示欢迎，但评级市场现状是市场选择的结果
- 2011年08月22日国金证券李治平：价格将会平稳运行，维持8月CPI6.1%的预测。
- 2011年08月22日美国指责标普对美国评级下调的预算存在2万亿债务误差是基于未来10年债务的预期，实则标普是对其未来3-5年的债务评估情况
- 2011年08月22日自去年4月中旬开始，楼市调控持续，证监会暂缓审批房地产类企业再融资等一系列重大措施，让大批房地产类企业再融资申请被否、借壳上市暂缓审批，不少二三线房企陷入困境。
- 2011年08月22日国家债务危机将会成为整个西方体系划时代的问题。如果政治家不能尽快控制危机，欧洲和美国的经济将会面临长达几年的停滞，同时也会相对于亚洲和拉美的新兴国家而走向下坡路。欧元区甚至可能分裂
- 2011年08月22日经中国政府准许项目的进口天然气价格高于国内售价时，未来十年将按一定比例返还进口环节增值税。
- 2011年08月22日一名金融CDS交易商指出，“我们相当专注于股市的动向”。他表示上周充斥市场的紧张气氛，已经被“忧心疲弱信用基本面”所引发的恐怖性行动所取代。
- 2011年08月22日假设证券公司净资本的一半用于融资融券业务，以4357亿元净资本的50%计算，证券行业的融资融券需求将超过2万亿元。中金公司测算，按照证券金融公司注册资本60亿元、借入30亿元5年期以上次级债的假设，转融通初期最大规模为900亿元
- 2011年08月22日人民大学国际货币研究所理事兼副所长向松祚表示，中国应努力推进人民币国际化，这才是摆脱美元霸主地位和美债陷阱的唯一办法。
- 2011年08月22日近期，日元汇率刷新了自第二次世界大战以来的最高记录，日本政府暗示将再度干预汇市。但尽管日本政府已经做好尽一切可能阻止日元升值的决心，市场前景依旧难以判断。
- 2011年08月22日总体上看，在金融机构信贷投放总量向常态回归的情况下，金融机构对中小企业信贷投放的增速和占比处于上升通道，全国新增小企业贷款份额不断上升，符合政策预期
- 2011年08月22日
- 2011年08月22日
- 2011年08月22日如果市场持续承压，伯南克可能会被迫做出某种承诺，这一承诺很有可能是延长其资产组合的期限。这一政策的影响类似于直接实施量化宽松：让长期利率曲线变得更加平坦并将偏好风险的投资者推向高风险资产。
- 2011年08月22日
- 2011年08月22日上半年汽车销量21.33万辆，增长9%，占公司全年销量目标48万辆的44%。
- 2011年08月22日
- 2011年08月22日金正日踏着为迎接客人而铺设的红地毯走下专列，身穿传统服装的俄罗斯女子给他送上了面包和盐。接着，金正日乘坐用专列载来的梅赛德斯-奔驰防弹轿车前往80公里远的布列亚水电站。
- 2011年08月22日债务危机和全球经济放缓的推动下，金价突破每盎司2000美元大关指日可待，并有望创下自1979年以来最大年升幅
- 2011年08月22日佐治亚州今年以来的破产银行数目达到17家，成为全美破产银行数目最多的州，紧随其后的是佛罗里达州，破产银行数目达到10家。
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