- 2011年08月22日福岛县政府说，先前调查存放在川崎市一处仓库中的4头牛的肉，3头检测出铯含量达511贝克勒尔至668贝克勒尔，超过暂定标准值。
- 2011年08月22日国家能源战略委员会委员孙茂远21日表示，我国煤层气商业性开发将有突破性进展，未来十年煤层气开发将需要万亿元投入。到2020年，我国煤层气产量将接近或达到500亿立方米。
- 2011年08月22日菲永称，那些呼吁发行欧元区债券的人忽视了债务成本上升的问题，并且将会令法国的AAA主权信用评级遭遇问题。 他们盲目地认为欧元区债券可能成为解决欧洲债务危机的良药，可能成为平息市场动荡的途径。
- 2011年08月22日中国通货膨胀持续上演将给韩国经济同时带来正面和负面影响。在正面影响方面，与中国相比，出口一直处于相对劣势的韩国国内部分行业可能会迎来新的转机
- 2011年08月22日原告女服务员娜菲萨图·迪亚洛的律师汤普森表示，卡恩性侵案原定于本月23日再度开庭。不过，负责该案的纽约地方检察官却在开庭前一天约见了迪亚洛。汤普森认为，这意味着卡恩面对的部分或全部罪状可能被撤销。
- 2011年08月22日此次从投资银行部转任投资管理部，哈继铭的工作内容将从卖方转为买方，发生明显的转换。
- 2011年08月22日蒙古国总统额勒贝格道尔吉20日表示出于对舆论调查结果的重视，将对塔本·陶勒盖(Tavan Tolgoi)煤矿项目西部Tsankhi区块方案进行重审。
- 2011年08月22日受车轴裂纹事件影响，22日中国北车、中国南车股价均出现下滑
- 2011年08月22日海底捞的白味汤锅、柠檬水及酸梅汤均由带有合格资质证明的正规厂家提供原材料，各个门店按照总公司标准统一规定的配比和比例进行配制。
- 2011年08月22日他向中国原子能机构委员会了解，日后若大亚湾核电站发生事故，香港应如何应变
- 2011年08月22日中国财政部22日新闻稿，日前，财政部、海关总署和国家税务总局等三部门联合下发通知称，经国务院批准，对进口天然气(包括液化天然气)按一定比例返还进口环节增值税
- 2011年08月22日日本财务大臣野田佳彦表示，日元走势呈现一面倒的情势恶化，如果有必要他将采取所有必要行动。他将和七大工业国(G7)保持紧密联系，并和日本央行联手合作。
- 2011年08月22日利比亚反对派发言人22日称，卡扎菲的部队仍然控制着的黎波里15%-20%的地区。英国广播公司驻的黎波里记者在22日也表示，的黎波里城内不时传出爆炸声和浓烟，“很显然反对派尚未完全控制的黎波里”。
- 2011年08月22日今日沪深两市双双高开后一度冲高至2550点附近，随后在权重股打压下一路震荡下挫，两市相继翻绿。截止收盘，两市不到14个板块飘红，权重股全线飘绿，市场人气低迷，交投不活跃
- 2011年08月22日“从目前一线城市楼市状况来看，游资炒作是房价飙升的罪魁祸首。目前在二三线城市实行限购政策最大的障碍是地方政府对于土地财政收入的依赖和坚持，传统的财政收入壁垒必须打破。”
- 2011年08月22日胡德平表示，微博中的意见和建议非常鲜活、尖锐、及时，执政党应善用微博这个工具。
- 2011年08月22日从今年下半年起，通州区凡是符合政策要求的高层次人才，每个月都可以享受1000元至5000元特殊津贴，以及累计10万元至100万元不等的住房补贴。
- 2011年08月22日杨元庆说：“苹果仅仅占据高端市场，500美元的高价在小城市、乡镇、低工资、低收入阶层是没有出路的。我不是说我们想明显压低价格，而是说我们的战略是提供更多的产品种类，覆盖不同的细分市场。”
- 2011年08月22日
- 2011年08月22日随着保险业的快速发展，保险欺诈风险逐步显现，仅2010年，就发现欺诈案件200余件、涉案金额约3.4亿元；作案人员专业化、作案手段智能化、犯罪团伙化、涉案资金巨额化、跨境犯罪等特征明显。
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