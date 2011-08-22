- 2011年08月22日3年前，一双皮鞋上可赚1美元左右，现在只剩下20美分（约1.3元人民币）左右，而一双鞋子成本就要投入120元人民币左右，利润率大约只有1%，一不留神还可能亏损。
- 2011年08月22日目前全球经济复苏的不确定性非常强，央行不太可能动用加息或者上调存款准备金这两种工具来调整货币政策，而更需要倚重的是公开市场操作。上调央票利率就是为了加大公开市场操作对流动性的调控
- 2011年08月22日国家信息中心预测部副主任祝宝良日前表示，宏观调控政策不应轻易放松。
- 2011年08月22日据valuetool平台统计，公司非联营合营投资收益占净利润的比重达到110%。持续经营利润仅为-338万元。
- 2011年08月22日2011年第2季度公司实现收入93.6亿元，同比上升76%，环比上升57%
- 2011年08月22日2011年第2季度公司实现收入11.2亿元，同比上升23%，环比上升22%，实现净利润1786万元，同比下降42%，环比上升16%
- 2011年08月22日网络电话公司Skype已同意收购纽约的手机群组短信服务公司GroupMe，此举将使该公司打入竞争日趋激烈的智能手机群组短信服务市场
- 2011年08月22日胡德平说，父亲胡耀邦对广东的改革开放很有信心；经济特区是“在白纸上进行创新”；改革开放的初衷是藏富于民，富民为先。
- 2011年08月22日因结算增加，珠江实业中期业绩实现2.5倍以上增长。在规模发展的同时，珠江实业付息债务水平也明显上升
- 2011年08月22日因获得股权出售收益的等营业外收入，鼎立股份业绩上涨幅度较大
- 2011年08月22日天相投顾数据显示，截至8月20日，已发布半年报的上市公司中，还有*ST联华、*ST国发、ST北人、ST祥龙、ST秦岭等公司前十大流通股东中也有阳光私募的身影。
- 2011年08月22日公司上半年实现营业收入13.1亿元，同比增长21%；完成净利润1.35亿元，同比增长22%；EPS为0.32元
- 2011年08月22日公司净利润受非经常性损益影响较大，非联营合营投资收益占净利润的比重达到77%。持续经营利润为-1642万元
- 2011年08月22日“抢盐”风波后，公司二季度仅实现净利润10万元，环比下降近100%
- 2011年08月22日公司净利润受非经常性损益影响较大，营业外收入占净利润的比重达到123%，计入当期损益的政府补助就有737万元
- 2011年08月22日实现净利润16.37亿元，同比增长15.3%；基本每股收益0.13元
- 2011年08月22日资本化转结费用和财务费用的增加，正在冲减公司上半年业绩，未来公司还将继续面临这个困境
- 2011年08月22日该公司预计2011年1-9月份投资收益增长势头强劲，但公司并未透露上半年净利飙升的主要原因
- 2011年08月22日上半年公司合计实现投资收益2.1亿元，占净利润的44.7%
- 2011年08月22日香港金融管理局22日称，人民币FDI应会在今年底前出台.
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