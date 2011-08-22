利比亚反对派街头庆祝卡扎菲政权垮台 2011年08月22日 22日凌晨，成千上万名利比亚反对派人士及其支持者聚集在这里，庆祝卡扎菲政权垮塌。夜色中，有人挥舞旗帜，有人吹着喇叭，有人高声呐喊，空中不时传来庆祝枪声。