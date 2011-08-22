分析人士称四原因使卡扎菲政权垮塌 2011年08月22日 分析人士认为，随着的黎波里的陷落，卡扎菲政权已是穷途末路

利比亚反对派称卡扎菲长子已被包围但拒绝投降 2011年08月22日 贾利勒在讲话中表示，穆罕默德和其母亲及部分家人目前处境安全，没有受到伤害，但穆罕默德拒绝向反对派投降

波音747与美元购买力 2011年08月22日 谢丹阳 如果以黄金作为参照物，则美元的购买力自定量宽松以来已贬值49%。但如果以波音747为参照，中国的在美债上的年收益率只要高于2.87%，那么其购买力相对于波音747-8而言就没有受到侵蚀