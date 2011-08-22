- 2011年08月22日成本上涨、驾驶员紧缺以及财务费用增长，使得海博股份下半年业绩承压
- 2011年08月22日中法两国领导人可能会讨论到法国和德国提议的有关征收金融交易税的计划，这一具有高度争议性的计划必需得到全世界的广泛支持才会有效果
- 2011年08月22日越来越多的人就选择移民海外。这是一个重大的社会问题。发展的环境不利，它就会选择走。所以政府不能只关注垄断企业、国有企业，应对民营企业加以引导，量体裁衣地给新政策，这需要再解放思想。
- 2011年08月22日受区域产业转移和自身产能限制，加之财务费用增加，深赤湾A上半年净利润同比减少
- 2011年08月22日分析人士认为，随着的黎波里的陷落，卡扎菲政权已是穷途末路
- 2011年08月22日
- 2011年08月22日贾利勒在讲话中表示，穆罕默德和其母亲及部分家人目前处境安全，没有受到伤害，但穆罕默德拒绝向反对派投降
- 2011年08月22日美国的CPI在不断走高，但这恐怕不会阻挡QE3的推出，经济的下滑和奥巴马的大选政治诉求将推动QE3的车轮
- 2011年08月22日德国《汉堡晚报》8月20日报道，德国豪华跑车制造商保时捷公司21日宣布，在全球范围内召回约900辆911系、Boxster和Cayman三种型号跑车
- 2011年08月22日市场下跌之后，A股估值已经处于较有吸引力的位置，资金出现向ETF净流入迹象，来自深圳证券信息有限公司的数据显示，截至8月12日收盘，前一周深市7只ETF全线实现净申购
- 2011年08月22日一旦破产，庞大汽贸、青年汽车与萨博此前签署的一系列合作备忘不仅将彻底告吹，同时，其先行打给萨博的5800万欧元的巨额资金也将打水漂
- 2011年08月22日苹果公司这一政策转变可能对应用程序、广告网络、社交游戏网络、分析机构和其他领域产生广泛的影响，因为这些开发者将失去一个轻松提供服务的工具
- 2011年08月22日外电报道说，中法两国领导人可能会讨论到法国和德国提议的有关征收金融交易税的计划，这一具有高度争议性的计划必需得到全世界的广泛支持才会有效果
- 2011年08月22日如果以黄金作为参照物，则美元的购买力自定量宽松以来已贬值49%。但如果以波音747为参照，中国的在美债上的年收益率只要高于2.87%，那么其购买力相对于波音747-8而言就没有受到侵蚀
- 2011年08月22日如果以黄金作为参照物，则美元的购买力自定量宽松以来已贬值49%。但如果以波音747为参照，中国的在美债上的年收益率只要高于2.87%，那么其购买力相对于波音747-8而言就没有受到侵蚀
- 2011年08月22日奥巴马在声明中说：“今晚，反对卡扎菲的势头已经达到了一个临界点。卡扎菲政权正在显示出崩溃的迹象。”
- 2011年08月22日据valuetool平台统计，营业收入已连续三个季度持续下滑，公司2季度毛利率为9%，下降26个百分点
- 2011年08月22日22日，商务部、人力资源社会保障部、海关总署发布《关于建设珠江三角洲地区全国加工贸易转型升级示范区的指导意见》。
- 2011年08月22日海正药业发布2011年上半年业绩预报，预计2011年中报业绩增长50％以上
- 2011年08月22日完成净利润13亿元，同比上升2%，EPS为0.26元。上半年完成净利润为2011全年市场一致预期的47%
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