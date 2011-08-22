朝决定对金刚山韩企资产进行“实质性法律处理” 2011年08月22日 在金刚山的韩方人员必须在72小时内离开

研究显示胖妈妈生的婴儿也容易肥胖 2011年08月22日 肥胖是许多疾病的诱因，从婴儿期开始就有较高的脂肪含量可能会带来长期的健康风险，因此肥胖的女性如果想要孩子，最好在怀孕前就注意减肥，以从胎儿期就开始帮助孩子防止肥胖

南极冰川正在高速流失 2011年08月22日 调查显示，南极冰川的移动速度非常快，很多地点的冰川以每年250米的速度流向大海。其中，冰川移动入海的最快速度为每天5米左右

美国副总统拜登离开成都结束访华 2011年08月22日 访华期间，国家主席胡锦涛、全国人大常委会委员长吴邦国、国务院总理温家宝分别会见了拜登。国家副主席习近平与拜登举行了会谈，并共同出席中美企业家座谈会

美国和一些西方国家敦促卡扎菲立即下台 2011年08月22日 美国国务院发言人维多利亚·纽兰21日发表声明说，卡扎菲已经时日不多，敦促利比亚反对派“全国过渡委员会”着手建立新政府

兰州七里河区违法楼盘遍地开花 暴力抗法 2011年08月22日 日前一条“七里河的违章建筑能盖到十几层，最后就成商品房出售”的网帖引起网民的关注，许多网友称此现象在甘肃省兰州市七里河区存在已久