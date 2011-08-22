- 2011年08月22日中国高储蓄率决定了投资将在一个较长时期内处于较高水平，从中长期来看，地方政府投资下降之后，将会有其他的投资方式取而代之，储蓄将更多流向私人融资渠道，从而增加私人部门投资
- 2011年08月22日美债疯涨，是现金风险管理的需求所致，而美股收益率惊人，又反过来印证了市场的担忧，最终或是虚惊一场
- 2011年08月22日在金刚山的韩方人员必须在72小时内离开
- 2011年08月22日随着西方国家介入力度的加大，叙利亚危机更趋复杂，这个国家或将经历更大的动荡，但在短期内西方进行军事干预的可能性不大
- 2011年08月22日肥胖是许多疾病的诱因，从婴儿期开始就有较高的脂肪含量可能会带来长期的健康风险，因此肥胖的女性如果想要孩子，最好在怀孕前就注意减肥，以从胎儿期就开始帮助孩子防止肥胖
- 2011年08月22日调查显示，南极冰川的移动速度非常快，很多地点的冰川以每年250米的速度流向大海。其中，冰川移动入海的最快速度为每天5米左右
- 2011年08月22日据valuetool平台统计，北新建材上半年完成净利润为2011全年市场一致预期的34%
- 2011年08月22日访华期间，国家主席胡锦涛、全国人大常委会委员长吴邦国、国务院总理温家宝分别会见了拜登。国家副主席习近平与拜登举行了会谈，并共同出席中美企业家座谈会
- 2011年08月22日根据食物链营养转移关系，一些幼年期在水中生活的昆虫成了为鸟类和哺乳动物输送欧米伽-3脂肪酸的重要桥梁，比如蜻蜓、蚊子和蜉蝣
- 2011年08月22日盖尔赞同著名投资人沃伦·巴菲特近日的表态。巴菲特认为最富有的美国人应当缴纳更多的所得税，为改善国家的财政状况作出贡献
- 2011年08月22日报告期内公司销售收入增长较快，主营业务毛利率稳定，经营业绩较上年同期大幅增长
- 2011年08月22日美国国务院发言人维多利亚·纽兰21日发表声明说，卡扎菲已经时日不多，敦促利比亚反对派“全国过渡委员会”着手建立新政府
- 2011年08月22日日前一条“七里河的违章建筑能盖到十几层，最后就成商品房出售”的网帖引起网民的关注，许多网友称此现象在甘肃省兰州市七里河区存在已久
- 2011年08月22日利比亚“全国过渡委员会”副主席古贾说，21日晚是具有历史意义的一晚。卡扎菲仍然在利比亚境内，人民期待逮捕卡扎菲，其对人民的罪刑必将得到审判
- 2011年08月22日2011年上半公司年实现营业收入34.4亿元，同比增25.14%；完成净利润1.38亿元同比下降17.7%，EPS为0.16元
- 2011年08月22日8月22日凌晨，利比亚“全国过渡委员会”宣布，反对派武装已控制首都的黎波里，正在梳理全城搜捕卡扎菲
- 2011年08月22日目前欧阳卫民在广州市政府党组成员中的排名，列在副市长陈明德之后，在副市长甘新之前，但尚未有具体的分工
- 2011年08月22日据valuetool平台统计，航天通信净利润受非经常性损益影响较大，营业外收入占净利润的比重达到98%
- 2011年08月22日前两周的债市反弹主要源于资金面行情，进而推动机构配置动力，但这并不能成为支撑债市的长久动力
- 2011年08月22日原材料价格的上涨以及广告成本加大，再加上人力成本和融资成本的上涨，公司上半年净利润同比下降38%
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