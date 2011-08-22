伊朗将举行大规模网络安全演练 2011年08月22日 伊朗新闻电视台当天援引贾拉利的话说，此次网络安全演练旨在提高伊朗各机构及部门对网络攻击的戒备，以防止未来可能遭受的攻击。但贾拉利未披露此次网络安全演练的详细内容

挪威举行全国悼念日活动 2011年08月22日 挪威首相斯托尔滕贝格发表讲话说，挪威人民的主要任务仍将是继续帮助那些在两起袭击事件中失去心爱家人的家庭