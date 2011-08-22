- 2011年08月22日虽然贾利勒曾在卡扎菲政权内担任高官，但由于他要求卡扎菲下台的立场非常鲜明，利比亚反对派、利比亚东部各部族和民众对他都有相对较高的认同
- 2011年08月22日公司2季度毛利率为11%，毛利率已连续三个季度持续下滑，公司上半年完成净利润为2011全年预期值的39%
- 2011年08月22日伊朗新闻电视台当天援引贾拉利的话说，此次网络安全演练旨在提高伊朗各机构及部门对网络攻击的戒备，以防止未来可能遭受的攻击。但贾拉利未披露此次网络安全演练的详细内容
- 2011年08月22日俄罗斯联合航空制造集团发表声明说，飞机右侧发动机自动设备的故障是在准备进行飞行表演时被发现的。驾驶该歼击机的试飞员谢尔盖·波格丹在飞机时速达到100公里的情况下，按照要求决定停止起飞
- 2011年08月22日谷歌希望强化自身的专利实力来提升市场竞争力，抵御来自微软、苹果和其他公司的反垄断威胁
- 2011年08月22日因地产毛利率增加，中航地产2季度扭亏为盈
- 2011年08月22日挪威首相斯托尔滕贝格发表讲话说，挪威人民的主要任务仍将是继续帮助那些在两起袭击事件中失去心爱家人的家庭
- 2011年08月22日按照国家委员会制定的计划，俄方将在8月下旬进行“布拉瓦”导弹的第16次试射，而齐射试验有望在秋季进行，如果试验成功，将装备海军使用
- 2011年08月22日宋楚瑜曾在2000年参选台湾地区第九届领导人，以466万张的高票落败
- 2011年08月22日主营业务上，旗下轿车业务华晨中华汽车能否扭亏为盈是公司发展的重要因素
- 2011年08月22日早盘两市呈现冲高回落走势。盘初在煤炭、券商、新疆等板块的带动下，股指稍作回调后便在其带动展开一轮上攻，但冲高后很快震荡回落。临近早间尾盘，股指出现小幅跳水，水泥股再次成为杀跌主力
- 2011年08月22日北安市政府已向活动主办方补缴相关费用共计10400余元，这笔费用将全部由冒名顶替者个人承担
- 2011年08月22日汽车制造、纺纱板块、公路收费经营三大主营业务都实现了净利的持续增长
- 2011年08月22日营业收入连续三个季度持续上升，且创3年新高，不过净利润已连续三个季度持续下滑，主要是期间费用吞噬公司部分利润
- 2011年08月22日李幸长表示，志不在当选，而是呼吁选民一起投下“西瓜票”，让废票率超过10%，创下吉尼斯世界纪录
- 2011年08月22日《中国零售企业2010年财务状况研究报告》显示，当下持续通货膨胀对于消费信心的打击和投资拉动型的经济结构未能根本改变直接打击了中国零售企业，零售企业主要固定费用的成本比例都有明显上升，利润率下降明显
- 2011年08月22日这些村民利用地形预先埋伏在这里，等到领导经过时，便冲出来拦下了车，并迅速拉出横幅并齐齐跪下
- 2011年08月22日针对华业东方玫瑰 “维权门”事件，华业地产有关负责人表示，由于对特定楼盘促销，使后期价格低于前期，这是正常的市场行为，也是企业的基本经营权利。
- 2011年08月22日钢材市场供大于求，原燃料价格高位运行，两家公司的盈利水平不如人意
- 2011年08月22日不能将多年的基础设施、民生工程投入等一并算作大运会办会投入，贴上“3000亿打造大运会”的标签
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