中国捐款1600万美元用于救援索马里饥荒 2011年08月22日 世界粮食计划署消息称，目前其在灾区救援工作的核心是提供即食食品，即为防止青少年营养不良专门调配的营养产品。中国的捐款将帮助确保这些重要物资以及配给的基本口粮

汉堡街头发生小规模骚乱 2011年08月22日 截至21日清晨，闹事者和警察没有发生大规模冲突。警方发言人说，与往年相比，今年的状况已算相对“温和”

叙利亚抗议活动升级 美欧公开要求巴沙尔下台 2011年08月22日 叙利亚人权组织说，在叙利亚多个省市19日爆发游行抗议活动，抗议者高呼反政府口号，并与警方发生冲突，造成至少40人死亡。反对派20日继续组织抗议游行活动，有5名叛变军人和8名平民被警方打死

金正日访问俄罗斯 2011年08月22日