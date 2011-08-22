- 2011年08月22日据国家邮政局8月21日发布的统计数据显示，今年1-7月份，邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入累计完成906.8亿元，同比增长24.5%；业务总量累计完成899.8亿元，同比增长25%。
- 2011年08月22日煤炭销量的增加主要是由于新增鄂尔多斯能化与兖煤澳洲煤炭销量301万吨
- 2011年08月22日高善文表示，新一轮的设备投资周期正处于上升阶段，在全球经济动荡的背景下，新周期的不断推进将为中国经济带来有力支持
- 2011年08月22日本周两市解禁股数量是上周17家公司的4.08%，解禁市值是上周的13.20%，目前计算为年内第五低水平
- 2011年08月22日张显认为发起舆论监督是当时唯一的路，因为他的力量太单薄了，没有话语权。有话语权的，仅仅是懂得法律的很少一部分人。老百姓能做的，就是发起舆论监督
- 2011年08月22日经济参考报引述李士龙表示，目前国内纯粹进行再生铅生产的企业共有280余家，其中单系列生产规模在3万吨/年以上的企业约100家左右，占行业1/3的比例，而其余2/3的企业都在3万吨/年以下，面临淘汰
- 2011年08月22日其中，在上海证券交易所运作的21只ETF基金上周份额净赎回3.489亿份，在深圳证券交易所运作的7只ETF基金上周净赎回6120万份
- 2011年08月22日从"一元阿迪鞋"、"110元三星手机"到"儿童图书促销"，当当网连续出现三起价格乌龙事件。消费者下单付款之后，当当网全部单方面取消订单。10天内，当当网3次违约，给出的原因只有一个：工作人员标价失误。
- 2011年08月22日奥巴马表示，希望利比亚反政府武装在推翻卡扎菲政权后能尊重人权，带领利比亚人民走上民主之路
- 2011年08月22日当地时间8月21日，德国总理安格拉•默克尔(Angela Merkel)敦促欧洲在市场压力和欧元区“重大危机”面前，要保持坚定的立场，她坚称各国削减公共债务、提升竞争力方为解决之道。她重申，不赞成用欧元区所有国家担保的债券为债务国家融资
- 2011年08月22日现在对新闻发言人只重视培训，这不够，还应该注重选拔。新闻发言人工作不是每一个人经过培养都能合格胜任的。组织部门和人事部门应该树立这样的观点
- 2011年08月22日世界粮食计划署消息称，目前其在灾区救援工作的核心是提供即食食品，即为防止青少年营养不良专门调配的营养产品。中国的捐款将帮助确保这些重要物资以及配给的基本口粮
- 2011年08月22日截至21日清晨，闹事者和警察没有发生大规模冲突。警方发言人说，与往年相比，今年的状况已算相对“温和”
- 2011年08月22日叙利亚人权组织说，在叙利亚多个省市19日爆发游行抗议活动，抗议者高呼反政府口号，并与警方发生冲突，造成至少40人死亡。反对派20日继续组织抗议游行活动，有5名叛变军人和8名平民被警方打死
- 2011年08月22日深圳电子商务行业协会数据显示，注册运营的3700家电子商务公司，去年倒闭的近500家，占注册数13.5%。
- 2011年08月22日
- 2011年08月22日塔本·陶勒盖煤矿项目储量约为60亿吨，其中西部Tsankhi区块煤炭资源量达12亿吨，65%是焦煤，该项目距离中国边境约270公里，是全球仅存的与中国邻近的大型优质焦煤资源之一
- 2011年08月22日从商品入库到用户下订单、拣货打包，从商品出库再到用户手中，整个物流过程都在京东商城自主研发的信息系统控制之下完成，电子商务实现了由互联网到物联网的升级换代
- 2011年08月22日虽然之前确有年底出台新三板的预期，但就目前进度来看，具体时间实在不好推测
- 2011年08月22日截至2010年底，我国留学回国人员总数已达63.22万人。“十一五”期间累计回国近40万人，比“十五”期间增长了近3倍，仅2010年回国人数就达13.5万人
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