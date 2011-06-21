传微软将在下月宣布削减一定数量岗位 2011年06月21日

光线传媒创业板发行获通过 董事长身价超20亿 2011年06月21日

省级产权交易中心尝试网上售房 2011年06月21日

谷歌计划将大英图书馆25万书籍数字化 2011年06月21日

丰田拟在日本增聘临时工 2011年06月21日

京东图书低价促销 消费者出版商褒贬不一 2011年06月21日 6月18日的18个小时里，京东商城网络书店里有的书，全部折后再半价，收获订单40多万份，订购金额超2亿。当当网、卓越亚马逊等网络书店近期也有低价促销活动。

汽车机械等制造业持续低迷 三大钢企集体降价 2011年06月21日 至此，宝钢、鞍钢、武钢三大龙头钢企已全部下调了7月出厂价。钢价5月初至今一直走弱，业内人士分析，钢市的下行趋势将持续。

阳光私募响清盘警报 行业进入洗牌期 2011年06月21日

21日国内现货金银价近全线延涨 2011年06月21日

人保集团总裁吴焰谈人保整体上市问题 2011年06月21日