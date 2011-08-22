- 2011年08月22日野田佳彦22日早间说，近期外汇市场日元单方面走高的趋势在加强，日本政府将密切关注市场动向和针对日元的投机行为，必要时将采取一切可能手段干预日元
- 2011年08月22日报告指出，石油天然气产业增长迅猛、政府加大投资力度以及卡塔尔大力实施的经济多元化战略，是该国经济增长领跑全球的主要原因
- 2011年08月22日上半年央行基本维持每月上调一次存款准备金率
- 2011年08月22日由于历史原因，合肥市公用企业办有驾校、加油站、设计院、仓储公司、监理公司等辅业，不利于公用企业资源优化集中发展，更不利于构建公用企业的专业化发展模式
- 2011年08月22日据日媒22日报道，日本国际协力银行（JBIC）正在研究向中部电力公司提供一千亿日元规模贷款，以帮助其应对滨冈核电站停用后增加火力发电所导致的液化天然气采购费用上升。除此之外，其他金融机构及保险公司也可能会向中电提供贷款，资金援助规模有望进一步扩大
- 2011年08月22日物价上涨的压力仍然较大，8月CPUI回落的主要原因在于翘尾影响的降低，而非新涨价因素的减小。8月CPI翘尾因素约为2.7个百分点，较7月减少0.6个百分点
- 2011年08月22日谷歌在YouTube中，引入Google+的群视频聊天工具hangout，可以使其用户与好友一起观看YouTube网站上的视频
- 2011年08月22日
- 2011年08月22日中国国务院发展研究中心宏观经济研究室主任张立群表示，中国食品供给在不断改善，而食品需求大致稳定，这意味着食品价格会稳定下来。今年7月份应该是中国消费物价指数涨幅的高点
- 2011年08月22日在前三季度业绩预告报喜的上市公司中，预增幅度超过50%的公司有132家，预增幅度在0-50%之间的公司有180家，续盈公司71家，扭亏公司19家
- 2011年08月22日报道还预测，2012年中国经济增长8．91％，CPI涨幅回落至4．93％
- 2011年08月22日奥巴马说，近期自己的民众支持率下滑属意料之中。他认为，经济增长缓慢，失业率居高不下，自己作为总统没能推动国会采取适当应对措施，是导致民众产生不满情绪的主要原因
- 2011年08月22日半年报显示，建行上半年加强成本管理，成本收入同比下降1.92个百分点至31.72%；年化平均资产回报率、年化平均股东权益回报率分别为1.65%和24.98%
- 2011年08月22日在中国铝业公司、中国五矿集团、中国有色矿业集团这3家央企争夺南方中重稀土市场的同时，中钢研则将目光聚焦在了北方轻稀土市场。
- 2011年08月22日工信部政策规划司巡视员李国斌20日表示，工信部正积极推进战略性新兴产业重点产品目录制订，进入该目录产品将获相关政策支持。
- 2011年08月22日据第一财经日报消息，在新增鄂尔多斯能化与兖煤澳洲煤炭产量助推下，按照中国会计准则，兖州煤业(600188.SH、01171.HK)上半年实现净利润同比大增91.18%至50.34亿元
- 2011年08月22日联通谈判小组已从美国苹果公司总部返回。业内预计联通将是全球第二批iPhone 5上市的运营商，最晚会在春节前上市
- 2011年08月22日关于地方发债问题，现行预算法规定是，“除法律和国务院另有规定外，地方政府不得发债”。而2010年的修订方案当中，调整为“在整体计划之下，经批准，地方政府可以发债”
- 2011年08月22日乌代亚说，虽然兴业银行股价在近期大幅下跌，但该行目前没有出台任何战略举措，没有任何融资和并购计划。如果欧洲经济不发生剧烈变化，欧洲银行业将相安无事
- 2011年08月22日此次撤销的地级巢湖市位于安徽省中部，濒临长江，因第五大淡水湖巢湖得名，下辖庐江、无为、和县、含山四县和居巢区
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