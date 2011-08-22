日本财务大臣暗示再度干预日元汇率 2011年08月22日 野田佳彦22日早间说，近期外汇市场日元单方面走高的趋势在加强，日本政府将密切关注市场动向和针对日元的投机行为，必要时将采取一切可能手段干预日元

卡塔尔经济增速将继续领跑全球 2011年08月22日 报告指出，石油天然气产业增长迅猛、政府加大投资力度以及卡塔尔大力实施的经济多元化战略，是该国经济增长领跑全球的主要原因

2011年第二季度中国货币政策大事记 2011年08月22日 《财经》综合报道 上半年央行基本维持每月上调一次存款准备金率

合肥市17家城市公用企业辅业全部退出 2011年08月22日 由于历史原因，合肥市公用企业办有驾校、加油站、设计院、仓储公司、监理公司等辅业，不利于公用企业资源优化集中发展，更不利于构建公用企业的专业化发展模式

美国副总统拜登抵达成都访问 2011年08月22日

奥巴马说经济状况决定其连任前景 2011年08月22日 奥巴马说，近期自己的民众支持率下滑属意料之中。他认为，经济增长缓慢，失业率居高不下，自己作为总统没能推动国会采取适当应对措施，是导致民众产生不满情绪的主要原因