- 2011年08月22日近60位越南民众不理会当局日前禁止游行的警告，8月21日上午再度走上街头抗议中国“侵入领海”。河内公安以强势警力，将所有参与活动的人士，一律架上公车带离现场
- 2011年08月22日我国煤层气储量巨大，可有效补充石油天然气的不足。世界范围总储量约240万亿立方米，中国37万亿立方米，占13%，位居第三。但直到“十一五”末，利用总量才仅为34亿立方米
- 2011年08月22日据外媒20日报道，在销量增加89%的支持下，钻石价格再创新高，促使英国吉姆钻石公司上半年的税前利润增加10倍，该公司首席执行官克利福德•艾尔菲克说，中国已成为精磨钻石的大型消费国，而历史上是精磨钻石生产国兼出口国的印度现在已经转变为消费国
- 2011年08月22日
- 2011年08月22日惠普激进变革的消息导致其股价大跌25%。惠普非执行董事长兰恩表示，PC业务已经成为惠普利润的包袱，只有一家企业可以在整合硬件软件上成功，因为它的CEO是乔布斯
- 2011年08月22日“十一五”期间，公司投资总额285亿元，重点投向关系国家经济命脉的基础性、资源性和战略性新兴产业，其中，列入国家规划的28个重点项目陆续核准、开工、建设、投产。2010年，85%的资金投向了中西部地区
- 2011年08月22日据北京房地产交易管理网的数据，8月中上旬，北京新建商品房成交量环比下降近五成
- 2011年08月22日据外媒21日报道，伊朗原子能组织主席费雷敦•阿巴西•达瓦尼说，俄罗斯提出建议，要在布什尔项目完工后再为伊朗新建几座核电站
- 2011年08月22日美股8月初以来出现的连续暴跌，是美国开始进入新一轮次债危机的警示信号。目前有毒资产规模已经比次债危机爆发时要大得多，所以危机的规模会比上次大。新的危机正在逼近中国
- 2011年08月22日IBM及其团队围绕“认知计算”展开，研发出两枚芯片，使其处理数据的方式与人脑处理信息的方式更为接近
- 2011年08月22日根据共同社调查结果显示，28.0%的人认为前外相前原诚司是民主党新党代表即新首相的合适人选
- 2011年08月22日国务院副总理王岐山20日至21日在甘肃省考察工作时表示，要严打非法金融活动，切实维护金融市场秩序。
- 2011年08月22日人民币兑美元8月22日中间价为6.3997元。
- 2011年08月22日争议的关键问题之一就是：如果要设定最低工资、建立工资增长机制，必然会对企业为工人涨工资提出强制性要求，这势必会增加企业的成本压力。有关部门据此提出要求，政府应该同时减免对企业的税赋，为保证工人工资增长留出空间。
- 2011年08月22日近来，东莞制鞋业风声鹤唳，不断传出工厂关闭的消息。
- 2011年08月22日近来，东莞制鞋业风声鹤唳，不断传出工厂关闭的消息。
- 2011年08月22日据文汇报消息，因PH值、纤维含量等问题，G-STAR、乔丹、CONVERSE(匡威)、NIKKO(日高)等一批品牌运动服，被上海市质监局列入了抽检不合格榜单
- 2011年08月22日中国电力企业联合会日前发布报告称，今年1-7月份，五大发电集团火电业务亏损180.9亿元，同比增亏113亿元，且月度亏损额连续扩大；同期电力业务合计亏损74.6亿元，同比增亏82.7亿元
- 2011年08月22日20日，国务院国资委带领120余家央企负责人与新疆维吾尔自治区人民政府及新疆生产建设兵团，联合举办了中央企业产业援疆推介会。
- 2011年08月22日一些养殖户用“暴死”这个词来形容此次鱼类死亡现象。三五天内，一个池塘的鱼死亡达到一半以上，上百户养殖户同时受灾
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