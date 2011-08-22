利比亚反对派攻入首都的黎波里 2011年08月22日

国家开发投资公司今年预计可实现利润80亿元 2011年08月22日 “十一五”期间，公司投资总额285亿元，重点投向关系国家经济命脉的基础性、资源性和战略性新兴产业，其中，列入国家规划的28个重点项目陆续核准、开工、建设、投产。2010年，85%的资金投向了中西部地区