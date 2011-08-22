- 2011年08月22日目前该公司主营业务产品单一，市场竞争力单薄。面对行业激烈竞争，公司产品销售面临的难度加大。成本、费用承受的压力加剧，产品价格幅度与原辅材料，能源价格上涨以及费用增加难以同步，从而严重影响二季度毛利率，进而令公司二季度净利润大幅度下滑
- 2011年08月22日据中信信托创新研究部总经理李峰介绍，他们已与资源开发企业合作发起设立了中恒聚信与聚信泰和两家产业基金管理公司，基金总规模预计在200亿元左右
- 2011年08月22日受行业竞争稳定的影响，公司毛利率将趋于相对稳定
- 2011年08月22日根据印度计划委员会在当日通过的第十二个五年计划初步文件，印度在此期间经济年均增长目标为9%，并不排除在稍后提高至9.2%，农业年均增长目标为4%，年均通货膨胀控制目标为5%
- 2011年08月22日公司面临多重业务挑战，转型之时营收和净利润出现较为显著的下滑
- 2011年08月22日中石油集团8月19日称，因2010年年底至今持续的中东和北非政治动荡一直没有平息，直接导致旗下长城钻探工程公司在利比亚和尼日尔等6个较大的海外项目合同中止。
- 2011年08月22日随着酒店业的迅速发展，完工的合同及订单数量大幅增加，提升了公司本报告期的各项利润
- 2011年08月22日美国国民自己持有87%的美元资产和69%的美国国债，如果美国国债缩水，受损失最大的还是美国自己
- 2011年08月22日因结算项目集中在下半年尤其是第四季度，金地集团上半年营收同比下降4成，但结合全年竣工计划来看，金地全年营收或将实现4成以上的增长
- 2011年08月22日上半年净息差为2.66%，较1季度的2.69%有所回落
- 2011年08月22日公司2季度毛利率为37%，环比大幅上升11个百分点，净利润刷新近3年纪录
- 2011年08月22日上半年公司主要受房产项目拉动净利增长，三季度预计不甚乐观
- 2011年08月22日与7月28日相比，8月21日白砂糖价格上涨2．6％。分地区看，七成以上省区市的白砂糖价格上涨，其中，浙江、山东、海南涨幅居前，分别为8．9％、7．4％、5．5％。
- 2011年08月22日疲弱的保费增长和差强人意的投资收益或许是中国人寿不得不提前推出再融资计划的原因
- 2011年08月22日专家指出，若QE3一经推出，美元的全球泛滥将会导致大宗商品价格的进一步上涨，会加剧中国等新兴市场的通胀压力。同时，由于美元贬值趋势明显，中国巨额外汇储备也将面临缩水的风险
- 2011年08月22日有接近土豆网知情人士透露，新浪入股土豆的投资协议近日已签署。新浪获得了土豆网约4%的股权，对价约4000万美元。
- 2011年08月22日政府补贴成为公司当前最大的净利来源，未来该类业绩增长模式或难持久
- 2011年08月22日宁波银亿已在昨日成功借壳S*ST兰光上市，成为继今年3月份金隅股份吸收合并太行水泥回归A股、新华联置地借壳S*ST圣方后，监管部门年内放行的第三家房地产企业重组。
- 2011年08月22日北车称，6月30日CRH380BL列车上线运营至8月16日，累计运行680万公里，还没有更换过一次车轴，召回的真正原因如公告所披露，是为了降低故障率，提高列车正点水平
- 2011年08月22日虽然金融上半年营收和净利润同比上涨幅度较大，并已经完成全年市场一致预期的62%。但是金融街净利润已连续三个季度持续下滑，且这一态势将在第三季度延续
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