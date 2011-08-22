中信信托将组建200亿元产业基金助力煤炭资源整合开发 2011年08月22日 据中信信托创新研究部总经理李峰介绍，他们已与资源开发企业合作发起设立了中恒聚信与聚信泰和两家产业基金管理公司，基金总规模预计在200亿元左右

印度总理强调继续推进经济改革 2011年08月22日 根据印度计划委员会在当日通过的第十二个五年计划初步文件，印度在此期间经济年均增长目标为9%，并不排除在稍后提高至9.2%，农业年均增长目标为4%，年均通货膨胀控制目标为5%