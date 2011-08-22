- 2011年08月22日因业务结构调整，上半年华侨城营收微降8%，但因投资收益的减少，净利润同比下降幅度为19%
- 2011年08月22日目前国内钢市在一对“矛盾”中运行：钢价一有小幅微涨，成交即受到抑制
- 2011年08月22日2011年1-6月，公司营业收入为75.08亿元，同比下降5.02%，净利润为29.73亿元，同比增长13.12%，其主要原因是，公司不再并表中信建投证券导致经纪业务手续费及承销业务收入下降,而公司证券投资收益同比大幅增加
- 2011年08月22日上海市建交委认为，在现有条件下，高速公路的收费一定程度上起到了调节交通流量的作用，基本能保证长距离、大运量交通通道的畅通
- 2011年08月22日本期国债于2011年8月24日起在上证所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，交易方式为现券和回购
- 2011年08月22日在一周的成交项目中，居于首位的是商业批发零售业，一周成交5宗，成交金额合计达到2.57亿元。市场人士说，在这一周上海产权市场所有的成交项目中，异地项目占了三分之一
- 2011年08月22日上证所在官方网站“信息披露—交易信息披露—债券回购定盘利率”栏目下，逐日发布前一交易日相关回购品种的定盘利率。若年末遇回购到期结算日不确定，则顺延公布
- 2011年08月22日新华人寿保险股份有限公司有意将其所持有的北京紫金世纪置业有限公司24%的股权在上海联合产权交易所挂牌转让，挂牌底价21.5亿元。
- 2011年08月22日住宅市场受到政策性限制，住宅投资前景不明，使得商业店面和写字楼成为投资资金关注的对象
- 2011年08月22日数据统计显示，东方银星降幅最大至100%。23家房企归属于母公司净利润较去年同期出现下滑，占已公布中报房企总数的36%，其中凤凰股份降幅最大至490.6%
- 2011年08月22日根据双方《关于旅游金融专项服务的全面战略合作协议》，中国银行湖北省分行将在7个方面支持湖北旅游业发展
- 2011年08月22日赛义夫是卡扎菲核心集团的重要人物，代表其父扮演公共关系和外交角色。利比亚危机爆发前，他被认为是卡扎菲最有可能的继任者
- 2011年08月22日中国坐稳全球最大汽车产销大国宝座之时，跨国巨头们不仅加大对中国市场的投资，更是通过扩大在合资公司中的股比、控制销售权等来进一步扩大话语权。在此形势下，中方企业面临着逐渐沦为跨国车企代工厂的尴尬境地。
- 2011年08月22日《工信部将发布13个重点领域专项规划》等12则
- 2011年08月22日2005年由佩奇主导的收购Android被视为谷歌最为成功的收购
- 2011年08月22日工信部政策规划司巡视员李国斌20日公开表示，工信部正积极推进战略性新兴产业重点产品目录制订，进入该目录产品将获相关政策支持。
- 2011年08月22日金地称随着下半年项目陆续竣工并结算，预计全年结算量较上年将有所增加
- 2011年08月22日有权威人士日前透露，由国家发改委环资司牵头制订的《“十二五”节能环保产业发展规划》，经过了三轮征求意见，即将上报国务院，预计最快9月出台。
- 2011年08月22日部分专家学者认为目前的“一行三会”式的金融监管体系面临挑战，中国金融体系急需建立统一并具有权威的领导部门来进行监管运营，但同时也有学者对此观点进行了反驳
- 2011年08月22日巴曙松在演讲中指出，继2008年美国次贷危机以来，近期美国国债评级下降标志着新一轮危机到来，应对当前这次危机，中国具有有利条件
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