上海证券交易所发布质押式回购定盘利率 2011年08月22日 上证所在官方网站“信息披露—交易信息披露—债券回购定盘利率”栏目下，逐日发布前一交易日相关回购品种的定盘利率。若年末遇回购到期结算日不确定，则顺延公布

规避政策性限制 天津商业地产受标杆房企青睐 2011年08月22日 住宅市场受到政策性限制，住宅投资前景不明，使得商业店面和写字楼成为投资资金关注的对象