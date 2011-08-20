利比亚反对派官员称已控制的黎波里 2011年08月22日 利比亚“全国过渡委员会”委员阿卜杜拉·迈胡卜称，来自米苏拉塔、扎维耶、盖尔扬及西部山区的反对派武装赶到，并已全面控制的黎波里，目前正在市内清除卡扎菲残余部队

利比亚反对派官员称卡扎菲长子已向反对派投降 2011年08月22日 利比亚“全国过渡委员会”委员阿卜杜拉·迈胡卜22称，穆罕默德·卡扎菲于21日晚间向反对派武装投降