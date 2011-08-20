- 2011年08月22日目前来看地方债务问题很严重，短期来看通过出售地方政府的国有资产还债不失为一种解决办法。
- 2011年08月22日康菲公司相关负责人21日表示，新发现九处海底油污渗漏点并不意味着发生了新的溢油，“我们目前认为新冒出的油滴仍然是来自6月17日发生溢油的C-20油井。”
- 2011年08月22日周永明还指出，谷歌收购摩托罗拉移动对HTC反而有利，因为谷歌将因此获得知识产权来保护Android，避免遭到其他厂商诉讼
- 2011年08月22日上海铁路局21日披露，从8月28日零时起，该局实施第二阶段新列车运行图，涉及9对京沪、沪杭高铁列车停运，其中沪杭高铁减少7对。
- 2011年08月22日利比亚“全国过渡委员会”委员阿卜杜拉·迈胡卜称，来自米苏拉塔、扎维耶、盖尔扬及西部山区的反对派武装赶到，并已全面控制的黎波里，目前正在市内清除卡扎菲残余部队
- 2011年08月22日利比亚“全国过渡委员会”委员阿卜杜拉·迈胡卜22称，穆罕默德·卡扎菲于21日晚间向反对派武装投降
- 2011年08月22日贾利勒指出，一旦活捉卡扎菲，解放首都的黎波里的行动即宣告结束
- 2011年08月21日19日，蓬莱19－3油田附近海域表层海水石油类浓度平均为53.0ug／L，较前几日监测结果有所升高。C平台附近海底油污清理现场海水环境受到石油类污染，石油类浓度较前几日有所升高
- 2011年08月20日金融监管要先搞清楚自己和市场的分界，现在政府和市场的分界不清晰，政府手伸得太长，深入到市场里，深入到金融机构内部，干预太多，管得太多，这是首要问题
- 2011年08月20日许小年认为，分业混业是商业决策问题不是监管问题。没有任何证据表明是混业经营导致了金融危机。
- 2011年08月20日影子银行资本成本低，使得影子银行得以快速发展。BBVA银行新兴市场首席经济学家Herrero在20日在第五届中国银行家高峰论坛做上述表示。
- 2011年08月20日中信银行副行长曹彤8月20日在第五届中国银行家高峰论坛上表示，银行发的理财产品就不应该算作影子银行范畴
- 2011年08月20日中国的影子银行在直接融资领域很好的补充商业银行服务的不足，影子银行主要的风险是信用风险和道德风险，从监管的原则上应该采取原则性的监管规则
- 2011年08月20日对于金融交易型的影子银行，中国目前还是比较少，应该是鼓励这方面的创新。他指出，金融交易的影子银行对商业银行的创新有非常好的引导和创新作用
- 2011年08月20日中欧国际工商学院金融学教授黄明8月20日在第五届中国银行家高峰论坛上表示：“我觉得民间融资，民间借贷应该合法化应该开放”
- 2011年08月20日中国现在的影子银行，是对于商业银行业务非常好的补充，是对民间融资，民间金融服务不充分很好的补充
- 2011年08月20日2007年民生银行8.87亿在美国收购了一家银行——美联银行，拥有这家美资银行9.9%的股份，但2009年美联银行倒闭了，民生银行最终颗粒无收
- 2011年08月20日中欧国际工商学院金融学教授黄明8月20日在第五届中国银行家高峰论坛上表示，影子银行是全球资本市场和金融市场发展的趋势，中国金融创新太少，应该鼓励影子银行的发展
- 2011年08月20日银行的规模是由市场决定的，不应该由政府决定，中欧国际工商学院经济学和金融学教授许小年在20日在第五届中国银行家高峰论坛做上述表示。
- 2011年08月20日8月20日，民生银行行长洪崎在2011第五届中国银行家高峰论坛上表示，综合化经营是中资银行参与国际竞争的基础
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