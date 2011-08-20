- 2011年08月20日“中国处于金融行业服务的早期，最追求的一点是创造有活力的金融服务行业，这需要有更多的参与者增加竞争，中国应该支持外国银行更多的进入中国”
- 2011年08月20日“我们认为最近的金融危机不是全球性的，它是一次西方的危机但产生了全球性的影响，它起源于欧美”， 渣打银行(中国)有限公司首席执行总裁兼董事会常务副主席林德清8月20日在第五届中国银行家高峰论坛上做上述表示
- 2011年08月20日国内现在的监管当局全都成了监管部门，政府和市场的定位不清楚，政府处处越位，政府把手伸得太长，国内的金融发展，受到了很大的阻碍。现在的监管部门，例如一行三会，管到了企业没法干活的地步，这是我们国家金融发展最大的问题
- 2011年08月20日政府对市场干预过多，我们无法形成一个统一的债券市场。中欧国际工商学院经济学和金融学教授许小年在20日在第五届中国银行家高峰论坛做上述表示。
- 2011年08月20日无论分业监管还是混业监管，对于金融危机的产生，并没有显著的影响。美国是分业，欧洲是混业，到金融危机来的时候，不管是分业的混业的谁也跑不了，都卷进去了
- 2011年08月20日中国的银行要建立起自我监管的体系，中国进出口银行的戴鹏先生在20日在第五届中国银行家高峰论坛做上述表示。
- 2011年08月20日中国的银行要建立起自我监管的体系，中国进出口银行的戴鹏先生在20日在第五届中国银行家高峰论坛做上述表示。
- 2011年08月20日美国的低利率，鼓励了热钱进入各地新兴市场，而且带来了过高的通货膨胀率和货币监管的问题，这里的问题不仅仅只是汇率的问题
- 2011年08月20日中国更多的应该搞数量紧缩对冲美元的不断进入，中国经济体制改革研究会副会长樊纲在20日在第五届中国银行家高峰论坛做上述表示。
- 2011年08月20日8月20日，国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松在第五届银行家高峰论坛上表示，理财产品不应该被视为影子银行，因为其发挥的作用是不同的。
- 2011年08月20日中国拥有庞大的净储蓄盈余(储蓄-投资)，这也是体现巨大的贸易顺差；但同时中国也是个不成熟的债权国，表现在对外债权大部分以美元计而非人民币。斯坦福大学Mckinnon教授8月20日在第五届中国银行家高峰论坛上做上述表示
- 2011年08月20日与欧美银行需要去杠杆化不同，中银行业的最大问题是杠杆率过低。应探索如何在安全前提下提高杠杆率，提升股东回报
- 2011年08月20日“美国的监管机构，数不胜数，但是他们都已经丧失了控制 ，” 斯坦福大学Mckinnon教授8月20日在第五届中国银行家高峰论坛上做上述表示
- 2011年08月20日中国银行业面临的系统性风险在于国内的银行面临监管过度，同质化现象严重。他认为，更多的风险集中在了地方投融资平台和房地产市场中
- 2011年08月20日美国现在最大的问题是过渡的自由化，缺乏监管，过渡的放任自流。美国目前金融过渡繁荣，再加上疏于监管，又是在高度发展情况下税收没有跟上，美国的金融和实体经济的比例关系严重失调
- 2011年08月20日与发达国家的创新过度、监管不足相比，当前中国的金融创新相对滞后，金融市场的发展和金融产品的种类和层次存在相当大的差距，因此，要继续加大金融创新的力度
- 2011年08月20日本次金融危机发源于美国，其根源在于新自由主义市场至上理念的泛滥。因此，欧美国家加强监管和改变市场原教旨主义必须同时进行，但是这并不意味着全球都要执行统一的监管标准。
- 2011年08月20日“美元实际上比人民币还要估值过低，中国基本上估值是合适的。最近美元走低，使它的估值被进一步估低，”斯坦福大学Mckinnon教授8月20日在第五届中国银行家高峰论坛上做上述表示
- 2011年08月20日应对理财产品的理念进行重新梳理。用发行理财产品的资金购买相应的资产池，资产池的风险和收益都由客户承担，银行做好信息披露和风险提示
- 2011年08月20日发行央票这个工具目前还没有充分利用起来，发央票利率是高一点，但手段相对软一点，也便于央行今后进行窗口操作
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