- 2011年08月20日“中国的价格水平比较低，热钱不是一个汇率的问题，是一个利率的问题，这是我所强调的，”斯坦福大学Mckinnon教授8月20日在第五届中国银行家高峰论坛上做上述表示。
- 2011年08月20日在金融过度发展时，监管要保持谨慎精神，中国经济体制改革研究会副会长樊纲在20日在第五届中国银行家高峰论坛做上述表示。
- 2011年08月20日银行业杠杆率等指标需要被适当监管，中国经济体制改革研究会副会长樊纲在20日在第五届中国银行家高峰论坛做上述表示。
- 2011年08月20日危机使人们认识到金融需要监管。中国经济体制改革研究会副会长樊纲在20日在第五届中国银行家高峰论坛做上述表示。
- 2011年08月20日“监管实际上是要踏踏实实的一步一步的真正的盯住市场变化”，中国银监会副主席蔡先生8月20日在第五届中国银行家高峰论坛上做上述表示
- 2011年08月20日这次的所谓给美国主权债评级下调这个问题，在一定意义上是个闹剧
- 2011年08月20日吴晓灵表示，发展银行理财产品，应该做到它的资金和资产的一一对应。
- 2011年08月20日理财产品如何在减少资本消耗的情况下，来增加利润，增加竞争力是非常重要的
- 2011年08月20日中国银行贷款规模增长较快，普通资本压力仍旧较大。全国人大财经委副主任委员，中欧陆家嘴国际金融研究院院长吴晓灵20日在第五届中国银行家高峰论坛做上述表示。
- 2011年08月20日随着国内银行贷款规模的增长，银行普通资本面临的压力比较大，据相关部门研究发现，国内几家系统性的重要银行在近五年内会有4000-5000亿资本金缺口
- 2011年08月20日第五届中国银行家高峰论坛8月20日在北京召开，财经杂志总编辑王波明在论坛上王波明致辞
- 2011年08月20日欧美国家为主权债务所困，新型国家又面临着严峻的资产泡沫和通胀压力，协调加强跨地区的全球金融监管已经成为当务之急
- 2011年08月20日大连市在8月14日决定大连福佳大化PX项目停产，并且正式决定将这个项目搬迁
- 2011年08月19日本月10日，港交所负责发布上市公司股价敏感信息的“披露易”网站服务遭到攻击，并一度停止运作。事件导致包括汇丰控股、港交所、国泰航空、大新银行、大新金融和中国电力等股票停牌
- 2011年08月19日转融通业务，是指证券金融公司将自有或者依法筹集的资金和证券出借给证券公司，以供其办理融资融券业务的经营活动
- 2011年08月19日
- 2011年08月19日
- 2011年08月19日索罗斯认为，欧洲的未来取决于德国，因此德国应当提出针对欧元区问题的 解决方案
- 2011年08月19日尽管季莫申科的律师已经声明，季莫申科感觉不好，她出现某些不明病因的症状，但是法官仍然没有允许医生为她看病
- 2011年08月19日这一满意度值比7月份下降了5个百分点，比6月份下降了9个百分点，仅比2008年10月创造的历史最低纪录高4个百分点
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