一男子涉嫌攻击港交所网站被香港警方拘捕 2011年08月19日 本月10日，港交所负责发布上市公司股价敏感信息的“披露易”网站服务遭到攻击，并一度停止运作。事件导致包括汇丰控股、港交所、国泰航空、大新银行、大新金融和中国电力等股票停牌